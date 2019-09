Von Angelina Zander

Höxter (WB). In manchen Orten auf der Welt werden die Menschen bis zu 100 Jahre alt. Marcus Lauk war zwei Jahre auf Weltreise, um diese besonderen Gegenden zu besuchen – und dem Geheimnis der Bewohner nachzugehen. Denn sie werden nicht nur besonders alt, sondern sind auch lange gesund. Was das mit einem guten Führungsstil zu tun hat, wollte Lauk am Montag in der Stadthalle Höxter erklären.

Für das erste Weser-Speaker-Forum hatten sich laut Höxters Bürgermeister Alexander Fischer 150 Unternehmer angemeldet, hinzu kämen Interessierte ohne Anmeldung. Gesundheitsforscher Marcus Lauk war einer von drei Rednern an diesem Abend und wollte den Besuchern in seinem Impulsvortrag das betriebliche Gesundheitsmanagement näher bringen. »Gesunde Mitarbeiter sind die Basis für Leistung und Entwicklung«, ist er überzeugt.

Den Führungskräften wolle er »alltagstaugliche« Tipps an die Hand geben, die von Unternehmen erreicht werden können. Wichtig sei es beispielsweise, das Arbeitsumfeld anzupassen und Strukturen für das betriebliche Gesundheitsmanagement zu schaffen. Mit einem Obstkorb allein wäre das Thema nicht erledigt, sagte Lauk vor seinem Vortrag plakativ. »Es muss ein System aufgebaut werden, damit Gesundheit steuerbar ist.«

Bedürfnisse anders gewichten

Führungskräftetrainerin und Inhaberin der »Gedankentanken Leaders Akademie« Paderborn-Bielefeld, Dr. Dorit Baucke, ebenfalls Rednerin beim Weser-Speaker-Forum, stellte heraus, dass Arbeitnehmer im Verlauf der Zeit ihre Bedürfnisse anders gewichten würden. Früher habe eine Arbeit an erster Stelle gestanden, heute legten Personen vor allem Wert auf die Selbstverwirklichung. In ihrem Impulsvortrag widmete sie sich dem Thema »Führungskraft im eigenen Leben?!« und damit der Selbstführung. »Führungskräfte müssen auf sich achten, um Teams zu führen.« In der Öffentlichkeit wird häufig der Begriff »Work-Life-Balance« verwendet, die Unternehmen bieten sollten, um attraktiver zu werden. Marcus Lauk ist dieser Begriff aber ein Dorn im Auge: »Ich lebe ja, während ich arbeite«, erklärte er den aus seiner Sicht bestehenden Widerspruch. »Durch die Trennung entsteht schon Stress. Der Begriff ist teilweise die Ursache des Problems.«

Motivation, Respekt und Wertschätzung

Was heute einen erfolgreichen Führungsstil ausmacht, fasste Holzmindens Bürgermeister Jürgen Daul zusammen: »Keine strengen Hierarchien, Motivation, Respekt und Wertschätzung.« Diese Priorisierung werde heute vorgenommen – denn vor einigen Jahren stellte sich die Situation anders dar. Aus diesem Grund trug die Veranstaltung den Untertitel »Führen in veränderten Zeiten.« Die Führungskräfte trafen sich zum »Gedanken tanken« zu diesem Thema. Im Fokus stand laut Jürgen Daul unter anderem die Frage, wie Mitarbeiter motiviert werden können. »Gedanken tanken geht man nicht mal eben so. Wir können hier nur volltanken. Durchstarten müssen andere«, erklärte er. Denn mit dem Input sollten die Anwesenden im Idealfall etwas in den Unternehmen verändern. Redner Rainer Guse, Inhaber der »Gedankentanken Akademie« Hannover-Göttingen, der für den erkrankten Bernhard Zytariuk eingesprungen war, sagte: »Führen in veränderten Zeiten bedeutet, dass wir etwas tun, um Mitarbeiter erfolgreich von alten in neue Routinen mitzunehmen.« Sollten die Teilnehmer an diesem Abend zwei oder drei Aspekte gefunden haben, über die sie anschließend intensiver nachdenken, habe er sein Ziel erreicht. Veränderte Zeiten, das bedeute auch Führungs- und Fachkräftemangel.

Selbstverwirklichung keine Modeerscheinung

Dr. Dorit Baucke appellierte, dass das Führen in veränderten Zeiten auch bedeute, dass die hohe Priorität der Selbstverwirklichung für Mitarbeiter keine Modeerscheinung sei. Führungskräfte müssten ihren Horizont erweitern, um besser führen zu können. Und sie müssten ihr Selbstverständnis ändern, hin zu einer Einstellung wie »Ich diene dem Team, damit das seine Kompetenzen ausüben kann«. Nur so könne ein Unternehmen flexibel handeln.

Das Weser-Speaker-Forum ist ein Gemeinschaftsprojekt der Städte Höxter und Holzminden sowie den »Gedankentanken Akademien« Hannover-Göttingen und Paderborn-Bielefeld. Das Ziel der Kooperation zwischen den beiden Städten sei laut Jürgen Daul, den »Regionalgedanken stärker zu platzieren«. Es sei undenkbar, dass es einer der beiden Städte besonders schlecht gehe und dies als gute Lösung angesehen werde.