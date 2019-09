Holzminden (WB). Spektakulärer Unfall in Wesernähe: Ein 51-jähriger Autofahrer aus Holzminden ist am Mittwochabend mit seinem Mercedes Kombi in einen Döner-Imbiss „Abu Döner“ im Holzmindener Hafendamm gefahren. Der Fahrer musste aus dem Auto befreit werden und wurde schwer verletzt ins Krankenhaus transportiert.

Am Mittwoch kam es gegen 20.30 Uhr zu dem Verkehrsunfall auf der Straße “Tünneckenhagen” in Holzminden. Aus bisher ungeklärter Ursache war der 51-jähriger in der Straße “Tünneckenhagen” mit seinem Mercedes nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Er fuhr über den angrenzenden Gehweg und durchbrach den Eingangsbereich eines Döner-Imbisses. Das Auto zerlegte die Eingangstür und kam erst an den Tischen und Stühlen und vor der Theke des kleines Restaurants zum Stehen. Personen, die sich zum Unfallzeitpunkt im Döner-Imbiss befanden, wurden nicht verletzt. Sie konnten zusammen mit den Polizeibeamten den Schwerverletzten aus dem Auto herausheben, berichtete die Polizei Holzminden. Die Augenzeugen (Inhaber, sein Sohn und ein Kunde) waren alle noch vom Schreck gezeichnet. Man habe viel Glück gehabt, weil man kurz vor noch vor der Theke gestanden habe, so die Zeugen.

Gegenüber der Dönerbude und des Studentenheimes fand eine Studentenparty statt. Die jungen Leute sahen den Unfall zum Teil. Auch viele Schaulustige kamen zu dem Unfall. Ein Student soll im Ladenlokal zum Pizzaholen gewesen sein. Er schlug die Scheibe der Fahrertür ein, um den Autofahrer herauszuziehen und den Motor abzustellen. Der Imbiss war durch den weißen Mercedes völlig verwüstet worden. Ein Feuerwehrmann sagte, dass er in seiner langen Feuerwehrlaufbahn so einen Unfall noch nie gesehen habe. Ein Notarzt aus Höxter und 45 Feuerwehrleute aus Holzminden waren am Abend im Einsatz. Die Wehr war mannstark vor Ort, weil Qualm im Laden gemeldet worden war. Die Feuerwehr ging mit Atemschutz in den Döner-Imbiss und legte vorsorglich Schlauchleitungen. Die in Trümmern liegende Dönerbude wurde von der Wehr großräumig an dem Abend abgesperrt.

Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste durch ein Abschleppunternehmen abtransportiert werden. Der beschädigte Eingangsbereich des Bistros wurde durch die Feuerwehr gesichert, so die Polizei. Der Unglücksfahrer auf seinem Weg Verkehrszeichen, Grundstücksmauern und den Hauseingang des zurzeit leeren HAWK-Studentenwohnheims knapp verfehlt. Der Gehweg war zum Glück menschenleer.

Der Gastronom ist fassungslos und weiß nicht, wann er seinen Betrieb wieder öffnen kann.