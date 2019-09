Von Jürgen Drüke

Höxter (WB). Die Wahlbezirke in der Stadt Höxter und den Ortsteilen werden von 22 auf 19 reduziert. Das wirkt sich bei den Kommunalwahlen 2020 insbesondere auf die kleinen Ortschaften aus. Ein Verwaltungsvorschlag ist in der Sitzung des Wahlausschusses mit einer Gegenstimme angenommen worden.

Lüchtringen zwei Wahlbezirke

»Die größeren Ortschaften Stahle, Albaxen, Ottbergen, Brenkhausen und Fürstenau bilden wie bisher jeweils einen Wahlbezirk. Lüchtringen wird aufgrund der Einwohnerzahl in zwei Wahlbezirke und Stahle in einen Wahl- sowie einen Stimmbezirk eingeteilt«, erläuterte Bürgermeister Alexander Fischer, der gleichzeitig Vorsitzender des Wahlausschusses ist, den Verwaltungsvorschlag. Der Kernstadtbereich wiederum werde in acht Wahlbezirke und einen Stimmbezirk aufgeteilt. Die kleineren Ortschaften Ovenhausen, Bosseborn, Bruchhausen und Godelheim sind Stimmbezirke. »Die jeweiligen Stimmbezirke Ovenhausen und Bosseborn sowie Godelheim und Bruchhausen bilden demnach jeweils einen Wahlbezirk«, berichtete Sabine Hasenbein von der Verwaltung in der Sitzung des Wahlausschusses. Ein Teilbereich der Kernstadt bildet, wie bereits bei früheren Kommunalwahlen, den Wahlbezirk Lütmarsen/Höxter IX. Die Ortschaft Bödexen wiederum stellt mit einem Teilbereich der Ortschaft Stahle den Wahlbezirk Bödexen/Stahle II dar.

Wittmann-Vorschlag

Günter Wittmann hatte für die SPD zu bedenken gegeben, »dass bei einem Zusammenschluss von Godelheim und Bruchhausen der räumliche Zusammenhang nicht genügend berücksichtigt worden ist«. Aufgrund der Verknüpfungen und der unmittelbaren Nachbarschaft würde ein Zusammenschluss Bruchhausens mit Ottbergen mehr Sinn machen. »Für diese Variante spricht zudem, dass Bruchhausen mit großen Teilen Ottbergens bereits immer einen gemeinsamen Wahlbezirk gebildet hat«, so Wittmann weiter.

38 Ratsmitglieder

Hintergrund für die Neueinteilung ist die Reduzierung des Rates von 44 auf 38 Ratsmitglieder. Statt bisher 22 Wahlbezirke gibt es nur noch 19. So werden 19 Ratsmitglieder direkt gewählt und weitere 19 rücken über die Liste nach. Zum Stichtag 30. April 2019 wurden für die Stadt Höxter und die Ortsteile 27.773 Einwohner gezählt. 1462 Einwohner beträgt demnach die durchschnittliche Einwohnerzahl für einen Wahlbezirk. »Unter Berücksichtigung einer prozentual gesetzlich vorgegebenen Bandbreite von plus oder minus 25 Prozent dürfen die Wahlbezirke im Bereich der Kreisstadt nicht weniger als 1097 und nicht mehr als 1827 Einwohner haben«, erklärte Hasenbein. Die gesetzlichen Vorgaben würden eingehalten. Sachliche und gesetzliche Gründe seien für die Veränderung und Neueinteilung der Wahlbezirke ausschlaggebend gewesen. Die Kommunalwahlen in NRW ist im kommenden Jahr für Sonntag, 13. September, terminiert.