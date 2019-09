Von Michael Robrecht

Höxter/Holzminden/Nieheim (WB). Mit dem Liebesdrama »Zwischen uns die Mauer« ist am Mittwochabend das Fünf-Seen-Filmfestival in Starnberg eröffnet worden. 500 Gäste, darunter zahlreiche Prominente wie Schauspielerin Jule Ronstedt (»Polizeiruf 110«) und Theater- und Filmschauspieler Rainer Bock (»Das weiße Band«), feierten die Weltpremiere des Films, der zu Zeiten des Mauerfalls 1989 spielt.

Mauer-Kinofilm: Drehorte im Weserbergland Fotostrecke

Foto: KWG, Matthias Kleemann, WB-Archiv

Zeitnah zum 30. Jahrestag des Berliner Mauerfalls kommt der Mauer-Film jetzt bundesweit in die Kinos. Der Streifen wurde nicht nur in Breslau, Berlin und Detmold, sondern auch in Nieheim, Holzminden und auf der Panzerringstraße bei Augustdorf. gedreht (wir berichteten). Zudem waren 30 Schülerinnen und Schüler des König-Wilhelm-Gymnasiums Höxter als Komparsen dabei. Eine Vorpremiere des auch für das ZDF gedrehten Kinofilms ist am Mittwoch, 2. Oktober, um 18 Uhr im Roxy-Kino in Holzminden. Karten gibt es direkt im Kino.

Der Regisseur und Drehbuchautor des Films, Norbert Lechner, will am Abend vor dem »Tag der Deutschen Einheit« extra nach Holzminden kommen und nach der Filmaufführung mit dem Publikum diskutieren. »Ich erlebte den Mauerfall als Student in München. Wir haben alle geheult, so unfassbar war das«, sagte er bei der Premiere. Auslöser für seinen Streifen sei der autobiografische Roman von Katja Hildebrand von 2006 gewesen, die ihre packende Lebensgeschichte erzählt habe.

Der Film handelt von der siebzehnjährigen Anna, die 1986 mit westdeutschen Schülern zu einer kirchlichen Jugendbegegnung nach Ostberlin fährt und dort Philipp trifft – für beide ist es Liebe auf den ersten Blick. Sie versuchen alles, um zusammen zu kommen, doch die Mauer trennt beide. Sie geraten in die Mühlen der Stasi, schließlich erhält Anna Einreiseverbot für die DDR, eine gemeinsame Zukunft scheint unmöglich – bis zum Mauerfall. Viel Anerkennung gab es für die beiden jungen Schauspieler Lea Freund und Tim Bülow, die einfühlsam Naivität, Schüchternheit, Enttäuschung und Verzweiflung der Hauptfiguren spüren lassen.

KWG-Schülerin Paula Wüsthoff beschrieb den Dreh einer Partyszene im März 2019 an der Weserbrücke am Stahler Ufer so: »Wessen Traum war es früher nicht, Schauspieler oder Schauspielerin zu sein, vor der Kamera zu stehen oder auch einfach nur hinter die Kulissen eines Filmdrehs zu schauen? Diese Möglichkeit bekamen wir 30 Schülerinnen und Schüler aus den Jahrgangsstufen elf und zwölf, als wir jetzt mit unseren Betreuungslehrern Sarah Kohnert und Dr. Dietmar Meletzus nach Holzminden zu den Dreharbeiten fuhren. Mehrere Stylistinnen kleideten uns passend zu den 80er Jahren ein, und mit Hilfe der Visagistinnen wurden wir alle zu Abiturienten des Jahres 1987 verwandelt.«

»Zwischen uns die Mauer« ist eine ZDF-Koproduktion mit Kevin Lee Film München. Norbert Lechner ist der Regisseur. Er drehte nicht nur an der Brücke, sondern auch in Holzmindener Straßen und in einer Villa an der Wallstraße. In Höxter, Holzminden und Nieheim sind alle beteiligten Komparsen sehr gespannt, welche Szenen im fertig geschnittenen Kinofilm auftauchen. Der ZDF-Sendetermin ist bisher noch unbekannt.