Tatort Friedhofsbrücke an der B64-Entlastungsstraße in Höxter: Frische Blumen und Kerzen erinnern an Sandra und den tragischen Sturz. Ihre Mutter pflegt die kleine Gedenkstätte seit sechs Jahren. Foto: Michael Robrecht

Höxter (WB). Der tödliche Brückensturz der damals 17-jährigen Sandra Gallinger in Höxter bleibt weiter ein Thema für die Behörden. Zuletzt hatten die Ermittler der Mordkommission in Bielefeld nach 17 Hinweisen in der ZDF-Fahndungssendung »Aktenzeichen XY ungelöst« in Höxters Altstadt eine Hausdurchsuchung vorgenommen.

Auf WESTFALEN-BLATT-Anfrage erklärte das Polizeipräsidium Bielefeld am Donnerstag, dass die neuen Ermittlungen in diesem Fall abgeschlossen seien und nun der Staatsanwaltschaft zur Prüfung vorliegen würden. »Dieser Prozess kann einige Zeit in Anspruch nehmen«, kündigte Caroline Steffen (Sprecherin des Polizeipräsidiums) an.

Tödlicher Brückensturz in Höxter: der Tatort Fotostrecke

Foto: Michael Robrecht

Ermittlungsbeamte hatten die Wohnung des Ex-Freundes der in der Nacht zum 15. Juni 2013 von der B64-Friedhofsbrücke gestürzten damals 17-jährigen Sandra Gallinger Anfang Juli 2019 durchsucht, um an neues Beweismaterial zu kommen. Sechs Jahre nach dem tödlichen Sturz von Sandra Gallinger von der B64-Fußgängerbrücke am Friedhof in Höxter wurde der bislang ungeklärte Fall in der ZDF-Sendung »Aktenzeichen XY ungelöst« am 5. Juni noch einmal vor einem Millionenpublikum aufgerollt. Schon während der Live-Sendung gab es Anrufe mit Hinweisen. Kriminalhauptkommissar Markus Mertens aus Bielefeld und Sandras Mutter Malgorzata Gallinger (47) aus Wehrden lassen in dem Fall nicht locker.

Sandra wurde am 15. Juni 2013 um 2.16 Uhr schwer verletzt auf der Fahrbahn unterhalb der B64-Fußgängerbrücke liegend aufgefunden und verstarb später in einer Göttinger Klinik. Die Ermittlungen der »Mordkommission Brücke« hatten ergeben, dass mit großer Sicherheit kein Suizid oder Unglücksgeschehen, sondern ein Tötungsdelikt vorliegt. Welche neuen Erkenntnisse dieses Jahr bekannt geworden sind, könnte die Staatsanwaltschaft möglicherweise in Kürze berichten.