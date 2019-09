Von Dennis Pape

Vörden (WB). Während die Grundschule in Vörden derzeit einen neuen und hochmodernen Gebäudeteil bekommt, steht nur einen Steinwurf davon entfernt im Frühjahr 2020 das nächste Bauprojekt an: Der Hallenbadvorplatz soll attraktiv und funktional umgestaltet werden.

»Wir haben in den vergangenen Jahren bereits viel Geld in die Sanierung des Hallenbades investiert – damit jedoch bereits vor der Tür der erste Eindruck stimmt, soll auch der Parkplatz mit den Zuwegungen zum Bad attraktiv gestaltet werden«, sagte Bürgermeister Robert Klocke am Tag der Bauausschusssitzung, in der die Pläne von den Fraktionen empfohlen worden sind.

Auch in Zukunft 33 Parkplätze

Diese Pläne sehen laut Bauamtsleiter Stefan Niemann eine Umgestaltung bis zur Turnhalle an der nördlichen Seite vor. »Der weitere Bereich bis zum Schulhof wird zum Thema, wenn das neue Gebäude der Grundschule fertig gestellt ist«, sagte er. Laut Planung soll unter anderem die gesamte Parkfläche vor dem Hallenbad neu gestaltet werden. »Die einzelnen Flächen werden auf 2,75 Meter verbreitert. Es stehen jedoch auch in Zukunft 33 Parkplätze zur Verfügung, da drei neue an der Rückseite der Turnhalle geschaffen werden sollen. Außerdem wird es nach der Umgestaltung zwei behindertengerechte Stellplätze geben«, erläuterte Niemann. Vorgesehen sei außerdem eine Ladestation für E-Autos. Ebenfalls angedacht seien Fahrradboxen wie es sie beispielsweise bereits an der Abtei Marienmünster gibt. »Hier müssen wir aber noch prüfen, ob diese gefördert werden können«, so der Bauamtsleiter.

Charme der 1970er-Jahre soll weichen

Weiterer Bestandteil der Umgestaltung sei laut Stadtverwaltung in jedem Fall auch die Zuwegungen – der Charme der 1970er-Jahre soll mit den alten Waschbetonplatten weichen. Welches Material neu verbaut wird, ist noch nicht entschieden.

Verlängert werden soll die Rampe, die zum Eingangsbereich des Bades führt. Niemann: »Derzeit ist die Neigung noch zu steil, um als 100 Prozent behindertengerecht zu gelten. Dem wollen wir entgegen wirken. Derzeit helfen wir aber auch allen Menschen, die dort Probleme haben.« Ein weiterer Baustein der Maßnahme ist die Umgestaltung der Beete vom Parkplatz bis zum Eingang: Hecken, Bäume und Sträucher sollen neu gepflanzt werden – außerdem seien Wildblumen möglich.

Nach den Plänen der Verwaltung könnten die Aufträge noch in diesem Jahr erteilt werden. Konkrete Kosten könnten erst dann genannt werden. Schon im aktuellen Haushalt waren dafür 150.000 Euro veranschlagt worden.