Von Michael Robrecht

Gründerin Juliane Schöning studiert Indologie an der Universität Göttingen und hat mit anderen jungen Leute eine zündende Idee, die genau in die Zeiten von Klima- und Nachhaltigkeitsdebatte passt: Millionen von Einweg-Plastiklöffeln werden allein in Deutschland jährlich gebraucht und weggeworfen. »Das muss nicht sein. Ich habe die neuartigen Ess-Löffel beim Vitus-Fest in Corvey und im Eine-Welt-Laden hinter der Nikolaikirche schon erfolgreich angeboten. Aus dem Test soll jetzt mehr werden«, schildert Juliane Schöning, deren Eltern einen Maler-Betrieb in Höxters Grubestraße führen.

Das essbare Besteck als Alternative zu Einweg-Plastiklöffeln könne man nach der Mahlzeit einfach aufessen, beschreibt Schöning, die erst das KWG Höxter und dann die Waldorfschule Detmold besuchte, wo sie 2013 ihr Abitur ablegte. In Indien laufe das Löffel-Projekt bereits erfolgreich. »Unsere Produktpalette umfasst essbare Esslöffel und Eislöffel. Wir arbeiten an der Erweiterung des Sortiments wie essbare Gabeln und Kaffeerührer. Mit unserem nachhaltigen und essbaren Besteck setzen wir ein Zeichen für eine plastikfreie Welt«, sagt Juliane Schöning. Plastikbesteck? Diesen Löffel gibt man doch gerne ab....

Acht Löffel-Geschmacksrichtungen gibt es. Foto: Kulero Acht Löffel-Geschmacksrichtungen gibt es. Foto: Kulero

Jedes Jahr würden weltweit mehrere Milliarden Plastiklöffel verwendet und nach nur kurzem Gebrauch weggeworfen, beklagen die jungen Leute. Da müsse man doch etwas tun. »Laut Nabu entstehen jährlich zwölf Millionen Tonnen Kunststoffmüll – 2017 in Deutschland allein 9373 Tonnen davon Einwegbesteck. »Dies ist sehr belastend für die Umwelt und verbraucht viele Ressourcen. Da Einweg-Plastikbesteck ab 2021 verboten wird, können wir genau diese Marktlücke schließen«, sagt die findige Höxteranerin, die ihr Produkt zuletzt auf Messen im Nahrungsmittelbereich vorgestellt hat und jetzt auf den Durchbruch hofft. In Deutschland müssten aber einige bürokratische Hürden genommen werden (labor- und gewerbetechnisch) – dieser Hürdenlauf sei fast geschafft.

Die essbaren Löffel bestehen zu 100 Prozent aus natürlichen Zutaten und enthalten keine Konservierungsstoffe oder künstliche Aromen. Als Zutaten verwenden die Studenten verschiedene Mehlsorten und Wasser sowie natürliche, geschmacksgebende Stoffe wie Gewürze, Kräuter, Gemüse oder Kakao. »Daher sind unsere Ess-Löffel auch vegan und laktosefrei. Bei den Getreidesorten setzen wir vermehrt auf Hirse und Gerste, da diese unkompliziert im Anbau sind und wenig Wasser verbrauchen«, erläutert die Höxteranerin. Die »Kulero«-Löffel zeichnen sich durch enorme Stabilität aus; sie bleiben auch beim langsamen Essen stabil – selbst in heißen Suppen und Getränken. Acht Geschmacksrichtungen gibt es. Dabei beeinflusst der Löffel jedoch nicht den Geschmack der Mahlzeit. Das Team besteht aus sechs 19- bis 25-Jährigen. Juliane Schöning, Kruvil Patel und Hemant Chawla sind nebenher in Studium oder Ausbildung tätig.

Hergestellt werden die Löffel zurzeit noch in Indien, dem Heimatland von Hemant Chawla, einem der Gründungsmitglieder, der Höxter gut kennt. Dort seien die Löffel auf dem Markt und Einwegbesteck verboten. Deutschland soll nun nachziehen. Zielgruppen sind Restaurants, Eisdielen, Imbisse und »Food to go«-Angebote. Der Eine-Welt-Laden in Höxter will die Löffel zukünftig anbieten. Neue Verkaufsstellen wie die Ölmühle Boffzen sind im Gespräch.

Infos: www.kulero.de und www.startnext.com/kulero (Crowdfunding-Kampagne)