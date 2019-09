Höxters Bürgermeister Alexander Fischer und Jürgen Knabe (rechts, Werbegemeinschaft) stoßen beim Auftakt auf ein fröhliches Stadtfest an. Es ist der 44. Huxori-Markt. Foto: Harald Iding

Von Harald Iding

Höxter (WB). Zwei kräftige Schläge – und Bürgermeister Alexander Fischer ist am Ziel. Der Gerstensaft fließt und die Bürger dürfen sich zum Auftakt des Huxori-Marktes am Freitag über reichlich Freibier freuen.

Drei Tage lang dreht sich in der Kreisstadt mit verkaufsoffenen Sonntag alles um Live-Musik auf drei Bühnen, Kirmestreiben für die Jüngsten, Schnäppchenjagd auf dem großen Kinder-Flohmarkt und das Angebot von rund 120 Ausstellern. Die Weichen für einen gelungenen Huxori-Markt – laut Fischer »das schönes Stadtfest in der ganzen Region« – sind gestellt. Jetzt muss nur noch das Wetter mitspielen. Der sonnige Auftakt verspricht aber Gutes.

100.000 Gäste erwartet

Bevor sich wie in den vergangenen Jahren rund 100.000 Festbesucher durch die Innenstadt zu den Ständen aufmachen, gab es am Freitagnachmittag eine wichtige »Inspektion«. Vertreter der Polizei, Feuerwehr und des Ordnungsamtes schritten zunächst alle Festwege ab, um die Durchfahrtsbreite per Vier-Meter-Stab zu kontrollieren. »Das muss sein, damit auch der Rettungswagen sicher durchkommt«, sagte Feuerwehrchef Jürgen Schmits dem WESTFALEN-BLATT. Nach dem Rundgang gab es dann grünes Licht für die beliebte Großveranstaltung.

Werbegemeinschaft besteht seit 50 Jahren

Im 50. Jubeljahr des Bestehens der Werbegemeinschaft machte der Vorsitzende Jürgen Knabe zur Eröffnung klar, dass es ihm und allen Verantwortlichen wie den Marktmeistern eine echte Herzensangelegenheit sei, diesen Event so gut wie möglich auszurichten. Und Bürgermeister Fischer betonte: »Am letzten Wochenende im September genießen wir alle wieder diese besondere Lebensfreude auf dem Fest.« Jedes Alter würde den Markt feiern.

Handtaschen-Benefizverkauf und Kleiderbasar

Nicht entgehen lassen sollte man sich als Besucher des Festes den Handtaschen-Benefizverkauf (Zonta-Club Höxter) im ehemaligen Schuhgeschäft Meyer in der Markstraße sowie den großen Kleiderbasar in der Westerbachstraße (Lions-Club Höxter-Weserbergland) – als Spende für karitative und bedürftige Einrichtungen.