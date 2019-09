Von Harald Iding

Familienvater Markus Heinze brachte seine Ehefrau, den Sohn und die Flohmarktartikel per Auto zum Stand. Dann durfte er wieder zurück. »Da habe ich mich gleich hingelegt und bin später mit unserer Tochter Pia nachgekommen.« Während die Daheimgebliebenen im Land der Träume weilten, machte der Rest der Familie die ersten Verkäufe klar.

»Nach kurzer Zeit standen die Profi-Händler an unserem Stand, jeder mit Taschenlampe ausgestattet. Sie interessierten sich für vor allem für die Lego-Sammlung und andere spezielle Spielwaren. Da muss man unbedingt Nerven bewahren – und verhandeln«, rät Diana Heinze. Der Preis stimmte am Ende und die Familie war zufrieden, schon früh viel verkauft zu haben. »Ich war wie meine Kinder auch als Junge mit meinen Eltern auf dem Höxteraner Flohmarkt. Das ist eine tolle Sache – wie überhaupt der ganze Markt.«

Huxori-Markt 2019 ist facettenreich und einmalig Fotostrecke

Foto: Harald Iding

Damit auch alles bei dieser 44. Auflage des Stadtfestes reibungslos über die Bühne gehen konnte, waren viele fleißige Akteure im Hintergrund am Wirken. Zu ihnen zählten beispielsweise Heiner »Carlo« Hecker (73) und Burkhard Remmert (65). Sie verteilten an alle 120 Aussteller Hinweisschilder. Diese sind vor allem für die Einsatzkräfte wichtig. »Jeder bekommt eine eigene Stand-Nummer, die in eine Liste eingetragen wird. So kann man im Notfall schnell reagieren und die Rettungskräfte wissen genau, wo sich der jeweilige Stand befindet. Das hat sich seit Jahren bewährt«, so Hecker. Sein Schwiegersohn Christof Hecker (ebenfalls Marktmeister für die Werbegemeinschaft Höxter als Veranstalter) hatte dagegen schon viele Wochen vor der dreitägigen Großveranstaltung mit elf Bands auf drei Bühnen, den Fahrgeschäften und vielen Ständen jede Menge zu tun – und das im Ehrenamt.

Er führte die Gespräche und Verhandlungen mit den Bands (zum Beispiel für die Bühne auf dem Marktplatz), koordinierte alles und nahm Anmeldungen entgegen. »Früher hat der ehemalige Leiter des Fremdenverkehrsamtes der Stadt, Hans-Dirk Treue, uns diese Arbeit abgenommen. Er war es auch, der den Kinderflohmarkt initiiert hat – vor mehr als 30 Jahren«, erinnert sich Carlo Hecker. Heute stelle sich keiner mehr zur Verfügung, um aktiv mitzuhelfen. Hecker und Remmert: »Wir würden gerne in der Werbegemeinschaft jüngere Leute mit ins Boot für das Stadtfest holen. Aber es hat sich keiner gemeldet.« Es ist also wenigen, sehr aktiven Höxteranern zu verdanken, dass sich wieder mehrere zehntausend Besucher auf den Weg in die Höxteraner Innenstadt gemacht haben.

Handtaschenbörse und Kleiderbasar

Dort erwartete sie jede Menge Abwechslung. Und auch der caritative Gedanke kam nicht zu kurz. Hier Beispiele: Sowohl die Handtaschenbörse des Zonta-Clubs als auch der Kleiderbasar des Lions-Clubs haben eindrucksvoll bewiesen, dass man in Gemeinschaft und mit Teamgeist viel für andere Menschen in Not bewegen kann.

Unzählige Kleidungsstücke und eine riesige Auswahl an gespendeten Handtaschen mit tollen Edel-Schnäppchen bringen am Ende Finanzspritzen für das Frauenhaus und andere soziale Projekte. Lob verdienen auch die mehr als 35 Einsatzkräfte des DRK. Und im sonntäglichen Polizeibericht gab es aus Sicht der Behörde keinerlei erwähnenswerten Vorkommnisse.

Heiratsantrag auf dem Fest

Vielleicht liegt es an dem familiären Charakter dieses Festes – und an Geschichten wie dieser: »Zu mir kam ein Mann und ließ seinen Heiratsantrag auf Glas gravieren.« Später folgte seine Freundin und bestellte eine Gravur mit »Ja, ich will«, weiß Glaskünstlerin Edeltraud Jakob zu erzählen.