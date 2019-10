Der Friseursalon am Morgen nach dem Unglück. Foto: Roman Winkelhahn

Höxter (WB/thö). Nach dem schrecklichen Unfall in Höxter-Stahle, bei dem ein Mensch in seinem Auto verbrannt ist , ist die Polizei mit ihren Ermittlungen ein Stück weiter gekommen. Am Steuer des Golfs saß nicht der Halter.