Bereits im vergangenen Jahr wurden Bäume am Ortsausgang Höxter gefällt. Jetzt werden die Arbeiten fortgesetzt. Foto: Harald Iding

Höxter (WB/thö). Autofahrer, die von und nach Höxter unterwegs sind, müssen sich ab Montag, 14. Oktober, wieder auf Verkehrsbehinderungen einstellen. Die Stadt Höxter will Bäume am Ortsausgang in Richtung Godelheim fällen. Darum muss die Bundesstraße 64/83 zwei Wochen lang tagsüber gesperrt werden.