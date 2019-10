Vor dem Friseursalon leuchten am Sonntag Kerzen. Die Schaufenster sind vernagelt. Foto: Marius Thöne

Stahle (WB/thö). Der Unfall von Stahle mit einem bis zur Unkenntlichkeit verbrannten Autofahrer, bewegt die Menschen in Höxter auch noch Tage danach. Vor dem Friseursalon, in den ein Mann mit einem VW-Golf gerast und im Auto verbrannt ist, leuchteten am Sonntag ein Dutzend Kerzen. Auch Blumen wurden abgelegt.