Der 78-jährige Mann aus Höxter war Polizeiangaben zufolge gegen 14.20 Uhr mit seinem Ford Mondeo auf der K46 aus Richtung Holzminden kommend unterwegs und beabsichtigte an der Einmündung Lüchtringen nach links in die Braunschweiger Straße abzubiegen. Dabei habe er einen VW Polo übersehen, welcher aus Richtung Höxter kommend in Richtung Holzminden fuhr. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Durch den Unfall wurden der Fahrer des Ford Mondeo und der 84-jährige Fahrer des VW Polo, sowie seine 81-jährige Beifahrerin, beide wohnhaft in Holzminden, schwer verletzt. Alle Unfallbeteiligten wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. An den Fahrzeugen entstanden Totalschäden und sie wurden abgeschleppt. Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme wurde der Fahrzeugverkehr an der Unfallstelle vorbeigeleitet.