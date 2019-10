Besonderes Konzertereignis in Höxter: Der in aller Welt bekannte und gefeierte 83-jährige Klezmer-Klarinettist Giora Feidman gastiert am Montag, 11. November, in der St.-Peter-und-Paul-Kirche.

Die Volkshochschule Höxter-Marienmünster veranstaltet den Abend mit dem »King of Klezmer« in Kooperation mit der katholischen Kirchengemeinde St. Peter und Paul Höxter. Das musikliebende Publikum kann sich auf ein hochkarätiges Konzert für Klezmer-Klarinette und Orgel freuen: Der in aller Welt bekannte und gefeierte 83-jährige Klezmer-Klarinettist Giora Feidman konzertiert am Montag, 11. November, zusammen mit dem in Fachkreisen ebenso bekannten Konzertorganisten Sergej Tcherepanov um 20 Uhr in der St.- Peter-und-Paul-Kirche in Höxter mit einem Programm unter dem Titel »From Classic to Klezmer«.

»From Classic to Klezmer«

Im September haben Weltstar Giora Feidman und sein kongenialer Orgelpartner Sergej Tcherepanov ihr gemeinsames Programm »From Classic to Klezmer« uraufgeführt. Zu hören sind unter anderem Werke von Robert Schumann, Wolfgang Amadeus Mozart, Tomaso Albinoni, Scott Joplin, Max Bruch, Sigi Elman, Samuel Bugatsch sowie traditionelle und zeitgenössische Klezmersongs.

Der Kartenverkauf für dieses besondere Musikereignis in Höxter läuft, es wird mit einer starken Nachfrage gerechnet.

Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf bei der Volkshochschule Höxter-Marienmünster sowie in der Buchhandlung Brandt in Höxter, in der Buchhandlung Hinrichsen in Holzminden, in der Buchhandlung Lesbar in Beverungen und in der Buchhandlung Schröder in Brakel. Außerdem sind Karten für den Konzertabend in allen CTS-Eventim- und ADTicket-Reservix-Vorverkaufsstellen in Deutschland erhältlich.