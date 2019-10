Seit dem ersten Wochenende nach dem Mauerfall am 9. November 1989 reisten tausende Menschen aus der DDR auch in den Kreis Höxter. Viele besuchten Verwandte, andere kamen als Flüchtlinge und später als Übersiedler in die Städte und Dörfer. Für sehr viele Menschen waren die damaligen Ereignisse eindrückliche und bewegende Momente, die vielfach in Bildern festgehalten wurden. Wer kann Geschichten und Bilder aus den Jahren 1989 oder 1990, die im Kreis Höxter spielen, zur Verfügung stellen? Jede Geschichte und Anekdote ist wertvoll und interessant.

Wer etwas beitragen möchte, kann sich an die WB-Redaktion Höxter, (Telefon 05271-972850, Tel. 05271-972852 oder Email m.robrecht@westfalen-blatt.de) wenden. Interessante Beiträge werden veröffentlicht.