Betroffen ist laut Straßen NRW die Ortsausfahrt Höxter in Richtung Godelheim. Von diesem Montag, 14. Oktober, bis Samstag, 26. Oktober, würden durch den Forstbetrieb der Stadt Höxter Baumfällarbeiten im Zuge einer Verkehrssicherungsmaßnahme oberhalb der B64 im Bereich der Ortsausfahrt Höxter in Richtung Godelheim vorgenommen, teilt die Stadt Höxter mit. Die Arbeiten erforderten laut Stadt-Pressesprecher Sebastian Vogt eine zeitweise Vollsperrung der B64/83. Die erfolgt montags bis samstags von 8.30 bis 15.30 Uhr, um die Belastung für Berufspendler zu verringern. Während der Zeit wird der Verkehr ab Höxter auf der L755, K18 und L890 über Lütmarsen, Ovenhausen und Bosseborn bis Ottbergen umgeleitet. Die Umleitung in Richtung Höxter verläuft auf derselben Strecke ab Godelheim.

Am Montagmorgen ist die Ampelanlage an der belebten Kreuzung Westerbachstraße/B64/Lütmarser Straße in Höxter komplett ausgefallen. Techniker sind vor Ort. Hinweis-Schilder wurden aufgestellt. Wann die Panne behoben ist, ist offen.