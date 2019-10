Höxter (WB/rob). Mit einem Unkrautbrenner hat ein 37-Jähriger am Samstag gegen 12.10 Uhr versucht, Unkräuter vor seinem Hauseingang Am Bielenberg in Höxter zu beseitigen. Dabei geriet eine Hecke in Brand, wobei das Feuer auch auf die Hauswand übergriff.