»Mein Vater hat jede Form des Verarschens an mir ausprobiert«, sagt Comedian Bastian Bielendorfer in Höxter. Trotzdem sei er ein Familienmensch und schätze seinen Vater. Foto: Laura Dunkel

Von Laura Dunkel

Höxter (WB). Mit seinem Programm »Lustig, aber wahr« hat Comedian Bastian Bielendorfer vor 300 Zuschauern in der Residenz-Stadthalle in Höxter sein Leben als Lehrerkind ausgebreitet. Er versteht es, Geschichten zu erzählen, die das Gefühl geben, man sei mittendrin in seiner Welt. Das Leben war für ihn nie ein Pausenhof.

Den meisten Zuschauern ist der 35-Jährige, der zum zweiten Mal ins Höxter gastierte, als »Lehrerkind Stufe 3« (Eltern: beide Lehrer, Onkel: Rektor) gut bekannt. In seinem aktuellen Programm schraubte er den Lehrerkind-Anteil jedoch etwas zurück und erzählte mehr direkt aus dem Leben der Familie Bielendorfer, von dem, wie schon der Programmtitel verspricht, »alles wahr« sei.

Mit herrlich witzigen, bizarren Anekdoten, die er in seinen Tagebüchern festgehalten hat, zeigte er, dass er es mit seinen humorvollen Eltern, vor allem mit seinem Vater, nicht immer leicht gehabt hat. »Mein Vater hat jede Form des Verarschens an mir ausprobiert«, so der Künstler. Von einer Meisterleistung erzählt er besonders gerne. Mit der Begründung, dass am 1. April Solidaritätstag für Kinder in Afrika sei, die nur in Unterwäsche zur Schule gehen würden, hat sein Vater ihn in seiner grünen Pumuckl-Unterhose zur Schule geschickt.

Er war es auch, der ihm einen offiziell beglaubigten Brief geschrieben hat, mit dem Inhalt, dass Bielendorfers verhasster Zivildienst einen Monat früher als geplant zu Ende sei. Bielendorfer durchschaute dies jedoch erst, nachdem er seinem Chef, hoch erfreut über das Ende seines Zivildienstes, ordentlich die Meinung gesagt hat. »Dieser Brief hängt heute eingerahmt über dem Schreibtisch meines Vaters. Was stimmt nicht mit diesem Mann?«

Bei all seinen Geschichten wird deutlich, dass sich Bielendorfer, auch wenn seine Eltern ihn schon sehr oft in den Wahnsinn getrieben haben, ziemlich glücklich mit ihnen schätzt. So beendet er einen seiner Tagebucheinträge aus einem Familienurlaub mit dem Satz: »Es geht heim, mit dem guten Gefühl eine Familie zu sein.«

Bielendorfers Vater kommt bei seinen Fans besonders gut an. Oft bekomme Bielendorfer Nachrichten mit dem Inhalt »Dein Vater ist der Geilste«. »Willst du ihn haben?«, antworte er dann. Sein Vater ist es auch, der maßgeblichen Anteil an seiner Comedy-Karriere hat. Nachdem Bielendorfer ihn 2010 als Telefonjoker bei der Quizshow »Wer wird Millionär?« zu Rate zog und die mäßig begeisterte Reaktion dessen für große Lacher beim Publikum sorgte, verkündete Bielendorfer vor laufender RTL-Kamera, dass er ein Buch über sein Leben als Lehrerkind veröffentlichen würde. »Vier Wochen später klingelte bei uns zuhause das Telefon. Der Piper-Verlag wollte das Manuskript meines Buches haben. Das Problem war, dass ich zu dem Zeitpunkt nicht eine Seite geschrieben hatte...«

Heute hat der dipolomierte Psychologe bereits vier Bücher veröffentlicht und macht auch in Podcasts Witze über sein Leben.

Neben seinen Eltern waren sein Mops Otto, sein Neffe Ludger und dessen Katze Ludger, seine Oma, »die alles zu Comedy machen konnte«, und seine Frau Nadja Gesprächsstoff der Show. Er schilderte, warum er sich nach dem Zusammenbau eines Ikea-Pax Kleiderschrankes, dem nach Bielendorfer »kompliziertesten, von Menschenhand geschaffenem Gebilde auf Erden«, sicher war, dass er seine Freundin Nadja heiraten wird und warum er seinen Heiratsantrag mit »Ich glaube, ich habe Durchfall« einleiten musste.

Zu seinen Stärken zählte am Samstagabend auch die direkte Ansprache des Publikums. So ließ er es sich nicht nehmen, die »lebhafte ostwestfälische Begeisterung« eines Mannes, auf seine Frage, wie ihm die Show gefallen habe (»Danke, sehr schön«) auf die Schippe zu nehmen.

Neben all der Komik zeigte sich Bielendorfer gegen Ende der Show ernst, stichelte gegen Trump und die AfD und setzte ein politisches Statement. »Nach 70 Jahren ohne Krieg kann man sich nicht wünschen, dass Faschisten wieder eine Stimme bekommen.« Anstatt nur die Unterschiede zwischen Menschen zu betonen, appellierte er dafür, die Gemeinsamkeiten zu sehen. »Ich bin der festen Überzeugung, dass lieben und lachen immer stärker sind als Trennung und Hass.« Bielendorfs Fans hat der Abend gut gefallen.