Honky Tonk macht wieder Station in Höxter: am 16. November.

Höxter (WB). Livemusik erklingt am Samstag, 16. November, in Höxter. Denn das »Honky Tonk« macht wieder Station in der Innenstadt. Tickets gibt es ab dem 21. Oktober in den beteiligten Locations, in allen bekannten Vorverkaufsstellen und bei der Tourist-Info im Historischen Rathaus.