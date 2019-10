Es ist ein Saxophonist, der alle Stimmungen bedient. Von knackig bis verträumt, von leise bis frech – der 83-jährige Klaus Doldinger hat in Höxter die 350 Zuhörer restlos begeistert. Neben der Philharmonie hat ihn auch seine Band »Passport« begleitet. Foto: Harald Iding

Höxter (WB/hai). Diesen wundervollen »Filmabend« in Höxter wird man so schnell nicht vergessen. Denn auf der Bühne stand Klaus Doldinger. Er ist nicht nur ein herausragender Komponist, sondern begeistert seit Jahrzehnten auch als Virtuose am Saxophon die Zuhörer.