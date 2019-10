Von Harald Iding

Die Lokalredaktion Höxter freut sich über schöne, lustige wie besondere Motive aus der Region – vom tierischen Schnappschuss bis zur Landschaftsaufnahme, von bunten Blättern bis zu spiegelnden Seen. Dieser Herbst mit seinen aktuell spätsommerlichen Temperaturen liefert viele tolle Motive. Man muss sich nur Zeit nehmen, um sie zu genießen und per Kamera »einzufrieren« – für den späteren Genuss am Bildschirm, als netter Kartengruß an Freunde und die Familie oder auch eingerahmt als schöner Anblick in den Wintermonaten.

Fotos per E-Mail an die Lokalredaktion

Wer also Lust hat, seine Aufnahme unseren Lesern und Leserinnen im Internet unter »westfalen-blatt.de« zu präsentieren, der braucht seine Aufnahme in digitaler Version nur an die Lokalredaktion Höxter per E-Mail »hoexter@westfalen-blatt.de« zu senden (nicht größer als drei Megabyte, bitte mit Namen versehen). Wir werden dann viele Fotos im Internet zeigen.

Fazinierend: Schöne Herbstwelt in Höxter Fotostrecke

Foto: Harald Iding

Übrigens: Für ein Foto braucht man manchmal nur wenige Meter zu gehen – nämlich in den eigenen Garten. Wer den Tieren dort noch ausreichend Nahrung und Unterschlupf bieten kann, der darf sich auf tolle Begegnungen freuen. Schauen Sie also beim nächsten Mal ganz genau hin – dann können Sie eine wunderbare Welt entdecken.