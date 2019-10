Von Michael Robrecht

Dass eines der bekannteren älteren deutschen Fernsehgesichter im Seniorenhaus »Residenz zur Weserbrücke« auf der Holzmindener Weserseite lebt, das ist bisher vielen jenseits der Weser auf NRW-Seite verborgen geblieben. Als das WESTFALEN-BLATT den Schauspieler besucht, sitzt er in seinem Lehnsessel und schwärmt von der schönen Aussicht auf Stahle, »Kiekenstein« und die Weserberge rund um Höxter und Corvey. »Ich kann zwar immer schlechter sehen, und mit dem Gehen klappt das auch nicht mehr – aber ich mache das Beste draus«, sagt Hans-Nikolaus Ohm-Schilling, so sein vollständiger Name. »Ich bin ein sehr altes Eisen«, meint er mit schelmischem Blick.

Auch wenn seine großen Erfolge schon Jahre zurück liegen, so kennt ihn auch heute noch ein Millionenpublikum – und sogar viele Jüngere. Nikolaus Schilling hat in beiden Loriot-Kinofilmen – »Ödipussi« und »Pappa ante portas« – mitgespielt. Sein Meisterstück lieferte er in der WDR-Kultserie »Ein Herz und eine Seele« ab: Er spielte den Vater von Ekel Alfreds »Sozi«-Schwiegersohn Michael, der als »Besuch aus der Ostzone« den reaktionären Alfred herausfordert. »Die Loriot-Filme und auch die Ekel-Alfred-Ostzonen-Folge laufen alle paar Monate im Fernsehen. Ich bekomme heute noch Resonanz – und schaue mir die Sendungen sogar auch mal an«, erzählt der 96-Jährige in seinem Appartement. »Erschreckend ist, dass viele der Kollegen wie Heinz Schubert, Dieter Krebs, Elisabeth Wiedemann und Lotti Krekel aus dem »Ein Herz und eine Seele«-Team schon tot sind«, bedauert Schilling. Viele Kontakte in die Schauspielerszene seien ihm leider nicht geblieben.

Nach dem krieg zum Theater

Jahrzehnte war Nikolaus Schilling auf den Bühnen der Bundesrepublik unterwegs oder drehte TV-Serien und Fernsehfilme. Schilling machte 1942 sein Abitur in Detmold und wurde zum Kriegsdienst in Lappland/Finnland eingezogen. Nach der Heimkehr aus der Gefangenschaft absolvierte er von 1947 bis 1949 die Schauspielschule Hannover. 1949 debütierte er am Deutschen Theater Göttingen. Bühnenstationen bis 1964 waren das Stadttheater Ingolstadt, die Bühnen in Münster, das Staatstheater Wiesbaden und die Städtischen Bühnen Frankfurt. Von 1964 bis 1967 gehörte er zum Kabarett Mainingera in Frankfurt. Danach gastierte er an der Komödie im Marquardt in Stuttgart, bei den Festspielen Heppenheim und seit 1980 vorwiegend am Thalia Theater, an den Hamburger Kammerspielen und am Ernst Deutsch Theater. Schilling trat gelegentlich ab 1950, regelmäßig ab den 1960er-Jahren in Film- und Fernsehproduktionen auf. Meist war er dabei in skurrilen Nebenrollen zu sehen, etwa 1970 als Pirat Kalle in »Pippi in Taka-Tuka-Land«. Bei Loriot, den er sehr verehrt, spielte er in Ödipussi (1988) einen Liebhaber der Farbe Grau (Szenen-Kultspruch: »Möchten Sie Mausgrau, Steingrau oder Asphaltgrau?«) sowie in »Pappa ante portas« (1991) einen Hausierer, der vom Weltuntergang redet und Bürsten dagegen verkauft. Zuletzt stand er 2004 bis 2006 in fünf Folgen für die Fernsehserie »Ein Fall für den Fuchs« vor der TV-Kamera.

Zu seinen zahlreichen Theaterrollen gehörten Bleichwang und Mavolio in »Was ihr wollt«, Wurm in »Kabale und Liebe«, Wagner in Goethes Faust, Riccaut de la Marlinière in »Minna von Barnhelm« und Dünner Vetter in »Jedermann«. Er arbeitete auch als Theaterregisseur und machte sich auf Kleinkunstbühnen sowie bei Kulturevents mit seinem Programm »Mensch und Unmensch« einen Namen als Rezitator der Gedichte Eugen Roths. Noch 2012 war Schilling in Holzminden als Rezitator aufgetreten. Gerne hat er Höxter und Corvey besucht und ist Fahrrad auf dem Weserradweg gefahren. In Holzminden, wo seine Mutter ein Haus besaß und es Verwandte gab, fühlt er sich in der Senioren-Residenz sehr wohl.

Original-Ton Nikolaus Schilling

Zu seinem Ruhesitz: »Ich sitze oft hier oben in meinem Zimmer, höre klassische Musik und schaue auf die Weser. Lesen kann ich kaum noch.«

Zu Loriot: »Vicco von Bülow war jemand, der sehr genau arbeitete. Ich schätzte ihn sehr. Die Dreharbeiten zu den Loriot-Filmen sind mir noch sehr präsent.«

Zu Ekel Alfred und 16 Millionen Zuschauern: »Es gab 1973 bis 74 bis zu 60 Prozent Einschaltquote. Unfassbare Zahlen. Und auch die Wiederholungen sind noch Quotenrenner. Das freut mich.«

Zur jungen Garde der Schauspieler: »Ich kann jungen Akteuren nur empfehlen, sich breit aufzustellen und nicht nur Fernsehen oder Internet zu machen. Wichtig sind immer auch Rollen auf den Theaterbühnen. Dann ist man bei fehlenden TV-Engagements gut aufgestellt.«

Zum Ruhestand: »Ich habe gerne im Gasthaus ›Kieken-stein‹ in Stahle gegessen und die Region besucht. Jetzt ist es ruhiger. Ach ja, ich glaube, alles nähert sich dem Ende.«

Kommentar von Michael Robrecht

Die Begegnung mit einem Mitglied der »alten Garde« der Schauspieler ist beeindruckend. Menschliche Präsenz, genaue Spielweise, tiefes Wissen und ein enormes Gedächtnis für Texte zeichnen ihn aus. Nikolaus Schilling bittet um Nachsicht, dass er mit 96 Jahren sehr unzulänglich geworden sei. Mit der ihm eigenen Präsenz, und die hat er immer noch, brachte er vor allem stumme Rollen zum stillen Leuchten. Egal, ob in den Loriot-Filmen oder in »Ein Herz und eine Seele«: Schillings Charaktere und seine ihn unverwechselbar machende Mimik haben viele nicht vergessen. Das zeichnet einen großen Schauspieler aus. Man wünscht ihm noch einige schöne Lebensjahre.