Von Harald Iding

Die Redaktion Höxter hat in dieser Woche alle Fotofans aufgerufen, doch ihre Herbstmotive 2019 einer großen Leserschaft zu präsentieren. Und die ersten Zusendungen beeindrucken – ob es der witzige Moment im Wald ist, der einzigartige Blick auf die Weser oder die kleinen Dinge am Rande des Alltags – man kann sich an den Bildern kaum sattsehen.

Herbstaktion: Leserfotos aus dem Kreis begeistern Fotostrecke

Foto: Meinhard Siewers

Machen Sie bitte weiter so! Schicken Sie uns Ihre Aufnahme (maximal drei MB Größe) an die Adresse der Lokalredaktion unter ­»hoexter@westfalen-blatt.de« (bitte mit Namen versehen). Die starken Fotos zeigen wir natürlich auch in großer Anzahl im Internet unter »wwww.westfalen-blatt.de« in der Fotogalerie. Dort ist eine erste Sammlung der tollen Leserfotos 2019 zu finden.