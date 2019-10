Gemeinsam mit »Schloss Gödens Entertainment« lädt das Team aus Fürstenberg alle kleinen und großen Besucher zu einer weihnachtlichen Landpartie über ein ganzes Adventswochenende ein. Eine Sprecherin: »Die Lichter leuchten, es duftet nach frischem Tannengrün und Weihnachtsgebäck. An liebevoll gestalteten Weihnachtsständen bieten Handwerker und Händler neben weihnachtlichen Leckereien, Schönes zum Verschenken und selbst behalten.«

Ein kulturell ansprechendes Rahmenprogramm würde die Vorfreude auf das weihnachtliche Fest wecken. Vor der illuminierten Schlossfassade zeigen Handwerker ihr Können, kulinarische Genüsse verbreiten ihre würzigen und süßen Düfte und musikalische Darbietungen bringen die Besucher richtig in Weihnachtsstimmung.

Weihnachtliche Kinder- und Erwachsenen-Lesungen mit musikalischer Begleitung auf der Querflöte laden zum Verweilen, Fantasieren und Träumen ein. Viel zu entdecken gibt es auch im Manufaktur-Werksverkauf, der nach dem Umbau gerade neu eröffnet worden ist.

Glanz der Lichterketten

Schon die neue Zuwegung funkelt im weihnachtlichen Glanz der Lichterketten. Drinnen geht es weihnachtlich weiter: Festlich gedeckte Tische schenken Inspiration für die eigene Weihnachtstafel. Am Samstag und Sonntag (30. November und 1. Dezember) wecken Vorführungen des bekannten Floristen und Fürstenberg-Markenbotschafters Björn Kroner-Salié die Lust auf außergewöhnliche Dekorationsideen für die Weihnachtstafel. Der Veranstalter weist auch auf das Programmangebot für die Jüngsten hin: »Weihnachten ist am Schönsten, wenn Kinderaugen strahlen. Die Porzellan-Werkstatt bietet viele kreative Mitmach-Aktivitäten an und bei den Vorlesungen träumen sich nicht nur die Kleinen in ferne Welten und große Abenteuer. Zum Abschluss eines schönen Adventswochenendes bringt am Sonntag ab 15 Uhr der Heilige St. Nikolaus den jüngsten Besuchern kleine Geschenke mit.«

Öffnungszeiten und Eintritt

Folgende Öffnungszeiten gibt es: Freitag, 29. November, von 13 bis 18 Uhr; Samstag, 30. November, von 10 bis 18 Uhr sowie Sonntag, 1. Dezember, von 10 bis 18 Uhr. Das Tagesticket Museum (ab 16 Jahre) beträgt fünf Euro – das Drei-Tagesticket Museum (ab 16 Jahre): zehn Euro.