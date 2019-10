In Baden-Württemberg stehen bereits Windräder im Wald. Ein solches Bild könnte auch in Höxter irgendwann zu sehen sein. Die Stadtverwaltung plant auch in Wäldern Vorranggebiete, um der Windkraft substanziellen Raum zu geben. Foto: dpa

Von Marius Thöne

Höxter (WB). In Höxter sollen Windkraftanlagen künftig auch im Wald gebaut werden können. Diesen Vorschlag macht die Stadtverwaltung in einer Änderung des Flächennutzungsplanes für die Windenergie. Nach dem so genannten Bad-Wünnenberg-Urteil des Oberverwaltungsgerichtes Münster sei die Windenergienutzung im Wald kein rechtliches Hindernis mehr.

Durch die Erweiterung der Vorrangflächen auf Waldgebiete gelingt es, knapp zehn Prozent des Stadtgebietes als so genannten substanziellen Raum für Windkraft zur Verfügung zu stellen. In die Berechnung nicht einbezogen wurden rund 7700 Hektar (etwa die Hälfte des Stadtgebietes), die aufgrund harter Tabukriterien für die Windkraft nicht zur Verfügung stehen. Das gilt beispielsweise für Ortslagen, Straßen und Naturschutzgebiete.

»Die Zehn-Prozent-Regelung wird von den Gerichten als ausreichend eingestuft«, sagte Stadtsprecher Sebastian Vogt am Dienstag. Der Entwurf, den ein Planungsbüro aus Bielefeld für die Stadt Höxter erarbeitet hat, sieht darüber hinaus Abstände zu Dörfern und Wohnsiedlungen von 1000 Metern und zu Höfen im Außenbereich von 300 Metern vor.

Welterbe und Wind

Baudezernentin Claudia Koch weist in einer Beschlussvorlage für den Stadtrat, wo das Thema Ende Oktober behandelt werden soll, darauf hin, dass der für die Stadt Höxter »äußerst bedeutsame« Welterbetitel für Corvey in einem Genehmigungsverfahren für Windenergieanlagen nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz ohne Belang sei.

Ein über den Denkmalschutz hinausgehender Schutz könne über die anstehende Flächennutzungsplanung erwirkt werden. So solle festgelegt werden, dass der Blick aus dem Westwerk von Windkraftanlagen frei bleibt.

Die Vorrangzonen

Die Stadt Höxter nimmt die Flächennutzungsplanung für neue Windkraftkonzentrationszonen wieder auf, weil das Verwaltungsgericht die derzeitigen Flächennutzungspläne von 1998 und 2005 gekippt hatte. Vor diesem Hintergrund hat das Bielefelder Büro die neue Potenzialflächenanalyse erstellt.

Insgesamt wurden zwölf Vorentwurfsvarianten mit verschiedenen so genannten weichen Tabukriterien entwickelt, weil nur diese von der Gemeinde beeinflusst werden können. Nach Einschätzung der Verwaltung erfüllt aber nur eine der zwölf Varianten die Anforderungen. Alle anderen kämen nicht in Betracht, weil sie entweder nicht genug Raum für die Windenergie zur Verfügung stellen oder den als sehr wichtig eingestuften Schutz des Welterbes nicht ausreichend gewährleisten würden.

Konkret ist vorgesehen, eine Konzentrationszone am Köterberg nördlich von Fürstenau und Bödexen an der Grenze zu Marienmünster und Lippe einzurichten. Weitere Vorranggebiete sind zwischen Ottbergen und Bosseborn geplant sowie westlich von Ottbergen an der Grenze zu Beverungen und südlich von Bruchhausen. Die Waldflächen, die für die Vorranggebiete überplant werden, befinden sich nach Angaben von Sebastian Vogt größtenteils in städtischem Besitz. Alle Konzentrationszonen zusammen genommen sind rund 800 Hektar groß.

Rechtlicher Hintergrund

Laut Baurecht können Windkraftanlagen im Außenbereich grundsätzlich privilegiert errichtet werden. Das bedeutet, dass eine Baugenehmigung grundsätzlich erteilt werden muss, wenn alle Vorschriften eingehalten werden. Die Kommunen können aber, um einem Wildwuchs vorzubeugen, so genannte Konzentrationszonen ausweisen.