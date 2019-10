Das »Bildungshaus Natur-Land-Jagd« soll sich durch die Verwendung heimischer Materialien in das Landschaftsbild einfügen. Das Holzhaus soll zwei Etagen, einen umlaufenden Balkon und große Glasfronten haben, durch die der Blick in die Natur geboten werden soll. Foto: Visualisierung: Architekturbüro Krekeler und Böhl

Von Angelina Zander

Brakel (WB). Das Projekt »Bildungshaus Natur-Land-Jagd« ist in zweierlei Hinsicht ein besonderes: Zum einen ist es einzigartig in Nordrhein-Westfalen, dass Verantwortliche aus den Fachgebieten Jagd, Naturschutz und Landwirtschaft so eng zusammenarbeiten. Zum anderen wird die Finanzierung des Bildungshauses eben aus diesem Grund von »Leader« mit 500.000 Euro gefördert.