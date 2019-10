Von Dennis Pape

Höxter (WB). Eine verunglückte Gleitschirmfliegerin ist am Mittwochnachmittag aus den Bäumen an der Brunsberghütte in Höxter gerettet worden. Die 50-Jährige erfahrene Fliegerin hing in etwa 20 Metern Höhe über einem steilen Abhang – verletzt wurde sie jedoch nicht.