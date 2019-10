Der Zonta-Club Höxter hat zwei Spenden in Höhe von je 7500 Euro übergeben: (vorne von links) Claudia Bonefeld, Ana Maria Castro de Linzner (beide Zonta-Club), Christina Irgang (Donum Vitae), Beate Knievel-Boraucke (AWO), Hedwig Mellwig (Frauen- und Kinderschutzhaus im Kreis Höxter) sowie (hinten von links) Barbara Fien, Julia Siebeck, Birgit Bitterberg (alle Zonta-Club). Foto: Antonia Johlen

Von Antonia Johlen

Höxter (WB). Mit Handtaschen, die seit Jahren nicht mehr aus dem Schrank geholt wurden, können Frauen in Höxter einmal im Jahr Gutes tun. Der Zonta-Club Höxter hatte während des Huxori-Marktes seine dritte Handtaschenbörse veranstaltet. Der Erlös von 15.000 Euro wurde nun gespendet.

Mit dieser Spendensumme konnten gleich zwei Organisationen unterstützt werden. Das Motto: von Frauen, für Frauen. Jeweils 7500 Euro gingen an den Familienplanungsfonds des Kreises Höxter sowie an das Frauen- und Kinderschutzhaus im Kreis Höxter. Zonta-Präsidentin Ana Maria Castro de Linzner und die Mitglieder des Zonta-Clubs übergaben die Spenden an die Verantwortlichen der Organisationen.

Unterstützung für junge Frauen

Vielen Frauen fehlt es an Geld, um für die Familienplanung selbstständige Entscheidungen treffen zu können. Um die Kosten einer Sterilisation oder von Verhütungsmitteln zu übernehmen, reicht es in vielen Fällen nicht aus. Deshalb gibt es den Familienplanungsfonds. Mithilfe der Spendengelder können junge Frauen auf dem Weg der Familienplanung finanziell unterstützt werden. »Das macht selbstbewusst, macht stark und ermöglicht Frauen einen Werdegang«, sagte Beate Knievel-Boraucke, Ansprechpartnerin für Schwangerschaft, Partnerschaft und Sexualität der Arbeiterwohlfahrt Höxter.

Christina Irgang vertritt die Schwangerenberatung Donum Vitae im Kreis Höxter, die Eltern bei Fragen rund um die Schwangerschaft und die damit verbundenen Veränderungen des Lebens zur Seite steht.

Gewalt verlangt mehr Aufmerksamkeit

Frauen, die in ihren Familien Gewalt erfahren, finden im Frauen- und Kinderschutzhaus im Kreis Höxter Schutz. Vor allem Gewalt gegenüber jungen Mädchen, ein stets tabuisiertes Thema, das viel mehr Aufmerksamkeit verlangt, spiele eine zunehmend größere Rolle in der Gesellschaft, erklärten die Verantwortlichen. Die Gewalt habe heutzutage andere Formen, die Zahl der Gewalttaten sinke jedoch nicht, erklärte Zonta-Präsidentin Castro de Linzner. Viele Frauen seien auch heute noch der Gewalt ihres Ehepartners ausgesetzt, betonte sie.

Dank der fünfstelligen Spendensumme könnten Frauen, Mädchen und Kinder bereits in vielen Bereichen Unterstützung erfahren. Aber: »Es reicht nicht aus«, meint Hedwig Mellwig, Vorsitzende des Fördervereins Frauen- und Kinderschutzhaus im Kreis Höxter. Daher sei man auf eine großzügige Spenden wie diese angewiesen. »Dem Frauen- und Kinderschutzhaus kann die Spende helfen, eine weitere Erziehungskraft zu finden, die wir benötigen, um bei der Betreuung der etwa 15 bis 20 Kinder des Hauses auszuhelfen«, so Mellwig.