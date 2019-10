Höxter (WB). Dancefloor-Musik zum Abfeiern, Tanzen und Träumen. Das deutsche DJ-Erfolgsduo »Gestört aber Geil« kommt nach Höxter. Bekannt durch ihre Hits »Unter meiner Haut« oder »Ich & Du« bringen die beiden auch ihre aktuelle Single »Vielleicht« mit an die Weser, die sie zusammen mit Adel Tawil aufgenommen haben. Tickets für das Event am Samstag, 2. November, gibt es beim WESTFALEN-BLATT sowie in allen bekannten Vorverkaufsstellen.

House und Popmusik sind die Basis für begeisterte Fans auf der Tanzfläche. Die DJs »Spike*D« und »Nico Wendel« sind inzwischen einem breiten Publikum in Deutschland bekannt. 2010 lernten sie sich beim Auflegen in einer Discothek in Sachsen-Anhalt kennen. Zwei Jahre später gründeten sie das Projekt »Gestört aber Geil«, das auf Festivals wie Sputnik-Spring-Break, Sonne Mond und Sterne, Helene Beach oder Berlin Summer Rave auflegt.

Auch in den deutschen Charts ist das Duo erfolgreich. Ihre erste Single »Unter meiner Haut«, aufgenommen mit Koby Funk und Wincent Weiss, erreichte 2015 Platz 6 der Charts. Das Album »Gestört aber Geil« kletterte 2016 auf Platz 2. Neben dem bekannten DJ-Duo sind bei der Festival-Show »Sound Sonic« am Samstag, 2. November, in der Residenz Stadthalle weitere Top-Künstler und Acts wie DJ Embique, DJ Sonoro und Freshi D. zu Gast. Beginn des Events ist um 22 Uhr. Karten kosten 22 Euro zuzüglich Gebühren im Vorverkauf. Einlass ist ab 16 Jahren – für Minderjährige mit Aufsichtsformular und volljähriger Begleitperson.