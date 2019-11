Haben die Veranstaltung »30 Jahre Mauerfall – Die friedliche Revolution und der Bezug zu heute« am KWG am 12. November organisiert: (von links) VHS-Leiter Rainer Schwiete, KWG-Schulleiterin Heike Edeler und KWG-Lehrer Oliver Braß. Foto: Michael Robrecht

Von Michael Robrecht

Höxter (WB). Der Fall der Berliner Mauer jährt sich am 9. November zum 30. Mal. Über die Wende 1989 diskutieren in der KWG-Aula in Höxter am Dienstag, 12. November, ab 16 Uhr der letzte DDR-Verteidigungsminister Rainer Eppelmann und Prof. Klaus Töpfer, damals Minister in der Bonner Regierung von Kanzler Kohl.

König-Wilhelm-Gymnasium Höxter, Volkshochschule Höxter und die Konrad-Adenauer-Stiftung starten mit der öffentlichen Veranstaltung eine neue Reihe in Höxter, in der Zeitgeschichte im Mittelpunkt stehen soll. VHS-Leiter Rainer Schwiete und KWG-Schulleiterin Heike Edeler freuen sich, dass sie mit Eppelmann und Töpfer zwei prominente Zeitzeugen verpflichten konnten, die als Kabinettsmitglieder in Ost-Berlin und in Bonn direkt und an entscheidender Stelle am Prozess der Wiedervereinigung und der Wende beteiligt waren.

Interviews mit Zeitzeugen

Das Podiumsgespräch mit von Rainer Schwiete moderierter Diskussion und die Ausstellung sind eintrittsfrei und werden von Aktivitäten von KWG-Schülern begleitet. Die Lehrer Oliver Braß und Christiane Kaup haben mit Oberstufenkursen den Tag detailliert und inhaltsreich vorbereitet. So gibt es ein gemeinsames Fotoprojekt des Kunstkurses der Q1/11 und eines Sozialwissenschaftskurses der Q2/12 zum Thema »Was bedeutet für Dich Gemeinschaft?« Junge Leute sagen in drei Sätzen ihre Meinung zu Einheit, Vertrauen und Zusammenhalt. Die Ausstellung wird im Foyer aufgebaut und soll auch danach noch zu sehen sein.

Dann haben Schüler aus zwei SoWi-Kursen Interviews mit Zeitzeugen aus der früheren DDR geführt, die heute in Höxter und Umgebung leben. Fotos, Videos und Audioaufnahmen zeigen lebendige Geschichte. Zudem gibt es eine Umfrage zur Jugend in Ost und West zur Zeit des Mauerfalls und heute. Erklärt wird weiter, welche Rolle der Regimekritiker und Nachwendeminister Eppelmann in der DDR spielte und welche Riesenaufgabe es war, die Nationale Volksarmee aufzulösen und in die Bundeswehr zu überführen. Rainer Eppelmann (76)gilt bis heute als eines der bekanntesten Gesichter der Oppositionsbewegung in der DDR und des Revolutionsherbstes 1989. Zurzeit ist er als Vorstandsvorsitzender der »Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur« tätig.

Prediger im Zentrum der Oppositionsbewegung

Rainer Eppelmann wurde 1974 evangelischer Pfarrer in der Ost-Berliner Samariterkirche. Aus dem Gotteshaus in Friedrichshain machte der unbequeme Prediger ein Zentrum der Oppositionsbewegung. Er hielt Blues-Messen ab und rief mit Robert Havemann 1982 im »Berliner Appell« zur Abrüstung in Ost und West auf – »Frieden schaffen ohne Waffen«. Zusammen mit Wolfgang Schnur und anderen gründete Eppelmann Anfang Oktober 1989 den Demokratischen Aufbruch (DA), der im August 1990 mit der CDU fusionierte. 1989 saß der Pfarrer mit am Runden Tisch und wurde in der Regierung Modrow ab Februar 1990 erstmals Minister. Als Teil der »Allianz für Deutschland« übernahm der Kriegsdienstverweigerer nach der ersten freien Volkskammerwahl im März 1990 das Ministerium für Abrüstung/Verteidigung.

Klaus Töpfer (81), KWG-Abiturient 1959, hat als Bundesminister die Wende aktiv mit gestaltet. Als Bauminister sorgte er mit dem KWG-Schüler und damaligen Bundesbaudirektor Florian Mausbach aus Höxter für einen reibungslosen Umzug von Regierung und Parlament von Bonn nach Berlin. Als Umweltminister bewältigte er Umweltprobleme im Osten.

Schüler begeistert dabei

Schulleiterin Heike Edeler sagte, dass die KWG-Schüler die Veranstaltung mit Begeisterung vorbereiten würden. Neben Videos und der Ausstellung gebe es auch kulinarische Angebote für die Gäste. Die Schule wisse das Engagement des ehemaligen KWG-Schülers Prof. Klaus Töpfer zu schätzen. Der Auftritt der hochkarätigen Zeitzeugen sei ein spannendes Angebot für zeitgeschichtlich interessierte Höxteraner und für Schüler. Die Reihe soll 2020 fortgesetzt werden, so KWG und VHS.