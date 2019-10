Hunderte Kerzen und Strahler sowie eine tolle Dekoration verwandeln heute die Innenstadt von Höxter in ein faszinierendes Lichtermeer. Bis 23 Uhr sind die Geschäfte in der Innenstadt von Höxter beim Late-Night-Shopping geöffnet.

Höxter (WB/rob). Tausende Besucher werden an diesem Donnerstag zum Late-Night-Shopping in Höxter erwartet. Bis 23 Uhr können die Kunden bummeln, die beleuchtete Stadt genießen und shoppen.

Wenn es draußen schon zu früher Stunde dunkler wird und man sich eigentlich auf die kuschelige Couch legen möchte, sollte man sich auf jeden Fall doch in die Höxteraner Innenstadt begeben, meint die Werbegemeinschaft Höxter. Es erwartet die Menschen ein wahres Meer aus Lichtern und Kerzen – untermalt von harmonischer Musik und bunten Illuminationen an den Häusern. Alle teilnehmenden Geschäfte haben bis 23 Uhr geöffnet, zahlreiche Unternehmen bieten auch besondere Aktionen an. Außerdem können Kunden ab 16 Uhr kostenfrei in allen Parkhäusern ihr Auto abstellen. Das Programm in den Läden und davor wird um 18 Uhr gestartet. Zudem ist die St.-Nikolai-Kirche innen mit hunderten Lichtern illuminiert. Getränke, Verpflegung oder Live-Musik werden überall angeboten.

Sebastian Valentin startet Comeback

Im Lichterglanz: Late-Night-Shopping in Höxter Fotostrecke

Foto: Michael Robrecht

Nach jahrelanger Pause will der Höxteraner Sänger Sebastian Valentin beim Lichterglanz im Café Zimmertheater ein Comeback starten. Valentin war 2003 Kandidat bei der Castingshow »Popstars« (Pro 7) und erreichte damals die Top 5. Auf der Bühne begleitet er sich in Höxter selbst mit der Akustik-Gitarre. Darüber hinaus ist Anna Stemler mit ihrer Band »If I Run« zu Gast. Der Eintritt ist frei, um Spenden für den Kinderschutzbund wird gebeten.