Höxter/Stahle (WB/rob). Schwere Tage liegen hinter der Sekundarschule in Höxter. Ein 16-jähriger Schüler der Schule war bei einem Autounfall am 3. Oktober in Stahle ums Leben gekommen. Wie am Dienstag berichtet, konnte die Identität des jungen Mannes in der Gerichtsmedizin in Münster nach einem DNA-Abgleich zweifelsfrei geklärt werden. Der 16-Jährige war mit einem VW-Golf nachts in »Freias Friseursalon« gefahren und im Wrack verbrannt.