Von Ralf Brakemeier

Höxter (WB). Veit heißt nicht nur Anders, er sieht auch anders aus. Ein Skelettkopf blickt einen aus großen Augen an. Veit Anders ist auffällig tätowiert und fällt selbst am Wochenende bei der Tattoo-Convention in der Stadthalle auf. Provozieren will der Inhaber eines Tattoo-Studios aber nicht. »Die Blicke interessieren mich nicht«, sagt er.

Veit Anders ist nur einer von zahlreichen Ausstellern auf der ersten Tattoo-Convention in der Höxteraner Stadthalle, darunter allein 30 Studios. »Die letzte Convention fand 1998 in Höxter statt, damals noch im legendären Felsenkeller«, erinnert sich Thorsten Krekeler. Er hat schon einige Treffen der Körperkünstler organisiert, diese Veranstaltung liegt ihm aber besonders am Herzen. »Ich bin in Höxter geboren und aufgewachsen, die Resonanz der Besucher ist besonders positiv«, freut er sich.

Foto: Ralf Brakemeier

Das Tätowieren ist so alt, wie die Kulturgeschichte der Menschheit. Als einer der ältesten Tattoo-Freunde gilt bis heute die Gletschermumie Ötzi. Die Überreste des Steinzeitmenschen weisen insgesamt 61 einfache Körperzeichnungen, oft geometrische Formen, auf. Thomas Krekeler organisiert nicht nur Treffen, sondern kann selbst zahlreiche Tattoos aufweisen.

Tattoos sind in der Gesellschaft angekommen

Vor 30 Jahren ließ er sich das erste stechen. »Damals musste man von Höxter aus noch 80 Kilometer weit fahren, um einen Tätowierer zu finden«, sagt Krekeler. In den 1980ern war das Tattoo noch Seeleuten, englischen Soldaten oder ganz harten Jungs vorbehalten. Heute sind die Zeichnungen auf der Haut längst in der Mitte der Gesellschaft angekommen.

In Höxter sind viele Familien auf der Convention zu sehen – es gibt sogar einen Kinderbereich mit Schmink- und Bastelecke oder zum Färben von T-Shirts. Um sich ein Tattoo stechen zu lassen, bleibt aber die Volljährigkeit Grundvoraussetzung. »Man sollte sich nie spontan oder beim ersten Besuch entscheiden und auch nicht am falschen Ende sparen«, rät Thorsten Krekeler.

In Höxter konnten sich die Besucher über die zahlreichen Stilrichtungen von realistisch bis fantastisch, von Mandala bis »Skulls & Bones« (Schädel und Knochen) über Schriftzüge und Schwarz-Weiß-Zeichnungen informieren und sich auch vor Ort verschönern lassen. »Aber«, warnt Thorsten Krekeler, »ein Tattoo bleibt für immer.«

Frauen setzen auf bunte Tatttoos

Beliebt, so die Auskunft unterschiedlicher Anbieter, sind weiter Namen und Geburtsdaten von Partnern oder Kindern, realistische Darstellungen und – vor allem bei Frauen – farbenfrohe Watercolor-Tattoos. Bei den meisten Kunden im Hinterkopf ist sicher der Gedanke, etwas Individuelles zu haben, sich von anderen zu unterscheiden.

Ganz in Schwarz gehalten ist das Kunstwerk, das Xenia Sonnenscheins Knöchel verziert. »Die Idee habe ich schon seit eineinhalb Jahren. In Höxter habe ich mir, passend zu meinem Namen, eine Sonnenblume stechen lassen. Es tat ganz schön weh«, berichtet die 20-Jährige von ihrem ersten Tattoo, für das sie etwa eine Stunde still halten musste.

Thorsten Krekeler rät jedem Interessenten, sich ausführlich zu informieren und sich nicht in einer Bierlaune oder im heimischen Wohnzimmer, sondern im professionellen Studio tätowieren zu lassen. Nicht umsonst gehört das Retten von misslungenen »Kunstwerken« (Cover-Up) inzwischen zur alltäglichen Arbeit der Tattoo-Profis.

Krankheit Auslöser für Tattoos

Veit Anders hat sich für die radikale Variante, mit stets sichtbaren Tattoos an Händen, Hals und im Gesicht entschieden. Angefangen hat alles 2014, nachdem bei ihm eine lebensbedrohliche Krankheit diagnostiziert worden war. »Ich wollte meine inneren Dämonen nach außen kehren und meine Lebenseinstellung ändern. Und das hat auch geklappt, ich bin mit mir im Reinen«, berichtet der 39-Jährige.

Vor allem Kinder reagierten nach einem ersten Schreck sehr positiv. »Die verurteilen mich nicht wegen meines Aussehens, für die bin ich der schwarze Spiderman«, freut sich der Inhaber von »Ink-Catcher« in Bad Oeynhausen, der nun selbst das Tattoo-Handwerk erlernt.