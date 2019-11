Von Stella Langer

1919 ist das Entstehungsjahr der Kfd in Lüchtringen. In diesem Jahr durften Frauen auch das erste Mal in Deutschland an einer Wahl teilnehmen. Die Rolle der Frau ist in dieser Zeit noch, vor allem für die Familie zu sorgen.

Eine Herausforderung so kurz nach dem Krieg, denn der Alltag ist geprägt von Lebensmittelknappheit, schlechter Medikamentenversorgung und wenig Mobilität, vor allem auf dem Land. Frauen machten sich aber auch schon vor 100 Jahren in der Kfd auf Bundesebene stark, um sich von den Rollenbildern zu entfernen und mehr Emanzipation zu erlangen.

»Frauen helfen Frauen«

Heute ist der Verband die größte katholische Frauengemeinschaft Deutschlands und hat einigen politischen Einfluss. So fordern die katholischen Frauen eine geschlechtergerechte Kirche und auch den Zugang zu allen Ämtern.

In Lüchtringen lautet das Motto der 100-Jahr-Feier »Frauen helfen Frauen«. Hier unterstützen Frauen sich gegenseitig, singen, beten und unterhalten sich bei den Treffen. Die Mitglieder organisieren Kurzreisen, gehen zu Besichtigungen, engagieren sich bei der Integration von Geflüchteten oder präsentieren Vorträge zu aktuellen Themen. Jedoch betonen sie, dass in der Frauengemeinschaft der Nachwuchs fehle, da viele junge Frauen neben Beruf und Familie keine Zeit mehr hätten.

Nach dem Gottesdienst am Samstagabend bedankte sich Waltraud Uhlenbrock aus dem Vorstandsteam bei den Mitgliedern und machte gleichzeitig deutlich, dass das Ziel der Gleichstellung der Frau in der katholischen Kirche noch nicht erfüllt sei und sie dafür weiter kämpfen werden. Gefeiert wurde im Pfarrheim. Hier trat auch der Chor »Die stacheligen Landfrauen« auf, der in seinen Texten kritisch Stellung nahm zu gesellschaftlichen Themen.