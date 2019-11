Die Bäckereifiliale Engel an Höxters Marktplatz ist am frühen Montagmorgen überfallen worden. Foto: Michael Robrecht

Höxter (WB/rob). Raubüberfall auf Höxters Marktplatz am frühen Montagmorgen: Ein Räuber hat in der Engel-Filiale Bargeld erbeutet und eine Verkäuferin mit einem waffenähnlichen Gegenstand bedroht.

Am Montag gegen 6 Uhr sei die bekannte Bäckereifiliale Am Markt von einem bislang noch unbekannten Täter überfallen worden, berichtet die Polizei. Der Mann bedrohte eine Verkäuferin mit einem bislang nicht näher zu beschreibenden waffenähnlichen Gegenstand und verlangte die Herausgabe von Bargeld. Nachdem dem Täter Geld übergeben wurde, flüchtete er zu Fuß in Richtung Schalker Markt und Bachstraße. Alle Beteiligten blieben unverletzt. Die schockierten Mitarbeiterinnen der Filiale, neben der betroffenen Verkäuferin waren noch zwei Kolleginnen im Gebäude, riefen sofort die Polizei. Die Beamten nahmen die Fahndung auf, die zurzeit weiter intensiv läuft.

Polizei bittet um Hinweise

Die Polizei beschreibt den flüchtigen Räuber so: Der Täter ist ca. 1,80 Meter groß und trug beim Überfall eine blaue Softshelljacke mit roten Reißverschlüssen und roten Applikationen.

Wer zur Tatzeit im Bereich der Innenstadt von Höxter unterwegs war und verdächtige Personen gesehen hat oder sonstige sachdienliche Hinweise zum Täter geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Höxter, Telefon 05271/9620, in Verbindung zu setzen, so Polizeipressesprecher Andreas Hellwig.