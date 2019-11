Höxter/Godelheim (WB/thö/rob). Die Planungen für den Neubau der Bundesstraße 64 zwischen Höxter und Ottbergen gehen in die nächste Phase. Für Donnerstag und Freitag, 21. und 22. November, ist ein Erörterungstermin im Gasthof Driehorst in Godelheim anberaumt. Beginn ist an beiden Tagen um 10 Uhr. Es gibt 79 Einwender.

In einem Erörterungstermin können Betroffene ihre Einwendungen erklären und mit anderen Beteiligten diskutieren. Nach Angaben der Bezirksregierung Detmold sind im ersten Bauabschnitt zwischen Godelheim und Höxter von 54 betroffenen Bürgern Einwendungen erhoben worden. Gegen die Planungen des zweiten Abschnitts (Godelheim-Ottbergen B64n und Wehrden-Godelheim B83n) sind 18 Einwendungen gezählt worden. Unabhängig von diesen Einwendungen haben in den Planungsverfahren für die beiden Bauabschnitte auch Fachbehörden und Träger öffentlicher Belange ihre Anregungen und Bedenken vorgetragen, berichtet die Bezirksregierung.

Deswegen sind bereits erste Planänderungen erfolgt. So wurde die Straße im Bereich Godelheim tiefer gelegt. Ziel ist ein besserer Lärmschutz. Gegen diese Änderungen sind 39 Einwände betroffener Bürger erhoben worden. Sie alle werden beim Erörterungstermin diskutiert. Die Bezirksregierung weist darauf hin, dass beim Termin selbst keine Entscheidungen fallen. Erst danach werde »Detmold« unter Einbeziehung aller Einwendungen, der Stellungnahmen der Fachbehörden und Träger öffentlicher Belange sowie der Ergebnisse der Erörterungstermin nach sorgsamer Abwägung eine abschließende Entscheidung treffen. Bürger, die Einwendungen erhoben haben, sind von der Bezirksregierung zum Erörterungstermin eingeladen worden. Die Erörterung selbst findet in der Regel nicht-öffentlich statt.

Planänderungen eingebaut

Gegenstand des Erörterungstermins ist konkret die aktuelle Planung in der Form, die sie durch die Änderungen erhalten hat, sowie die dazu jeweils erstellten Unterlagen und Fachgutachten inklusive der Umweltverträglichkeitsprüfung. Folgende Themen werden nach Einschätzung des Verfahrensleiters Frank Auf dem Hövel Schwerpunkte bilden: die Varianten- und Trassenwahl, die Trassenführung nahe des Ortsrandes von Godelheim, Barriere- und Zerschneidungswirkungen zwischen Godelheim und Maygadessen, die Belastungen durch Lärmimmissionen sowie die Auswirkungen der Neubautrasse auf den Gebiets- und Artenschutz. Stichworte hierbei sind unter anderem die FFH-Gebiete, die Schlingnatter und der Kammmolch. Weitere ergänzende Unterlagen beziehen sich auf den landschaftspflegerischen Begleitplan mit Arten- und Gebietsschutz und beinhalten neue Schutzmaßnahmen für Fledermäuse.

Der Landesbetrieb Straßen NRW plant den Lückenschluss der Bundesstraße 64 zwischen Höxter und Hembsen. In Godelheim soll ein Anschluss an die Bundesstraße 83 in Richtung Beverungen entstehen. Geplant ist, die neue Trasse an der Bahnstrecke entlangzuführen. Planfeststellungsanträge liegen derzeit für die Abschnitte Höxter-Godelheim und Godelheim-Ottbergen vor. Der Planfeststellungsantrag für den dritten Abschnitt ab Hembsen nach Ottbergen steht noch aus.

Kommentar

Mit dem Erörterungstermin ist wieder ein kleiner Schritt auf dem Weg zum B64-Neubau getan. Auch ein Flurbereinigungsverfahren nimmt Formen an. Erste Schlingnattern sollen sich in den Wohlfühloasen aufhalten, gesehen hat die scheuen Tierchen aber kaum jemand. Egal, Hauptsache am Ende steht ein erfolgreiches Planfeststellungsverfahren und eine weiter hohe Positionierung der B64 in der Bundesfernstraßen-Prioritätenliste. Einen Zeitplan, wann der erste Spatenstich erfolgt, wagt niemand: drohende Verbandsklagen, Grunderwerbzank oder eine jederzeit denkbare Eingrünung der Verkehrspolitik hängen wie ein Damoklesschwert über der B64. Erste Planungen für eine Höxter-Umgehung gab es übrigens schon 1929. Wir feiern also dieses Jahr 90-Jähriges! Michael Robrecht