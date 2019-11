Höxter (WB/dp). Orange leuchtet es am Montag, 25. November, von 17 Uhr an in Höxter. Unter dem Motto »Zonta Says NO« setzt der Zonta-Club Höxter gemeinsam mit der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt Höxter mit dieser Aktion sichtbare Zeichen zur Ächtung von Gewalt gegen Frauen und Mädchen. Die Kampagne ist international und trägt den Titel »Orange Your City«. Jetzt haben die Verantwortlichen den Zeitplan zum Tag gegen Gewalt an Frauen und Mädchen vorgestellt.

Beginn ist um 16.45 Uhr vor der Dechanei in Höxter, wo ein Informations-Tisch aufgebaut sein wird. »Für diese Aktion sind der Zonta-Club und das Frauennetzwerk gemeinsam verantwortlich. Vor Ort sind Gespräche zum Thema möglich – unter anderem auch mit Fachpersonal«, betont die Gleichstellungsbeauftragte Claudia Pelz-Weskamp.

Häzer werden angestrahlt

Unter dem Titel »Orange Your City« werden von 17 Uhr an außerdem zahlreiche Geschäfte und Gebäude in der Innenstadt bis 22 Uhr angestrahlt. »Wir sagen Nein zu Gewalt und wollen Licht in dieses dunkle Thema bringen«, erläutert Zonta-Präsidentin Ana Maria Castro de Linzner: »Die Aktion ›Orange Your City‹ gab es schon in vielen großen Städten weltweit – unter anderem wurden schon das New Yorker Rathaus, die Oper in Sidney oder die Europabank in Brüssel orange angestrahlt. Wir freuen uns sehr, dass wir zum 100-jährigen Bestehen von Zonta International auch in Höxter viele prägnante Gebäude in dieses Licht hüllen können und bedanken uns bei der Stadt und allen Beteiligten für die Unterstützung.« Angestrahlt werden unter anderem Kirchen, Kaufhäuser, Einrichtungen von Institutionen, Banken, das Historische Rathaus und das Stadthaus sowie die Dechanei. »Es ist beeindruckend, wie viele mitmachen – das hat uns sehr positiv überrascht. Weitere dekorieren ihre Geschäfte orange, wenn Strahler nicht vor das Gebäude passen«, so Karin Sielemann, die in den Jahren 2006 bis 2008 Zonta-Präsidentin war.

Fahne wird gehisst

Um 17.30 Uhr wollen alle Teilnehmer – und eingeladen sind auch alle Männer, die sich gegen Gewalt an Frauen aussprechen – gemeinsam die Fahne »Frei Leben ohne Gewalt« an der Dechanei hissen. Dabei werden auch die Wünsche und Forderungen zum Thema Gewalt gegen Frauen und Mädchen verkündet.

Film läuft in der VHS

Doch damit nicht genug: Im Anschluss wird von 18.30 Uhr an im Haus der VHS der türkisch-französische Film »Mustang« gezeigt. Einlass ist von 18 Uhr an, der Eintritt kostet drei Euro. Im Mittelpunkt des Films mit einem hoffnungsvollen Ende stehen fünf freiheitsliebende Schwestern.

Im Anschluss an den Film wird es außerdem ein moderiertes Gespräch mit Marion Nawrath (AWO-Frauenberatungsstelle) und Judith Fabeck (Opferschutzbeauftragte der Kreispolizeibehörde) geben.