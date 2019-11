Von Angelina Zander

Kürzlich hat Wennemann die lange Liste an den Förderverein und die Durchführungsgesellschaft der LGS übergeben. 40 Leute seien dreieinhalb Wochen unterwegs gewesen, um die Unterschriften zu sammeln, berichtet Wennemann. Der Titel der Aktion »Kein Grün für Grau« sei von den Verantwortlichen der LGS als Bitte aufzufassen. »Die Kritiker haben eine Stimme«, sagt Falk Wennemann. »Jeder will, dass die LGS ein großer Erfolg wird.« Dafür wolle man aber nicht den Preis bezahlen, dass Grünflächen geopfert werden müssen.

Als Beispiel führt er fünf Kleingärten an der Weser an. »Wir haben Angst, dass die verschwinden müssen«, formuliert er eine Sorge der Unterzeichner. Die Aktion beziehe sich aber auf Grünflächen generell und sei nicht auf einzelne Gebiete beschränkt, erläuterte der Initiator seine Absicht gegenüber den Verantwortlichen.

Gerüchte über Parkplätze

Laut LGS-Geschäftsführerin und Baudezernentin Claudia Koch war in der Bevölkerung das Gerücht aufgekommen, dass die Gartengrundstücke zurückgebaut und in Parkplätze für die LGS verwandelt werden sollen. »Dies ist weder Bestandteil der Machbarkeitsstudie noch aktuell vorgesehen«, sagte Koch. Die Stadt sei bereits in Besitz umliegender Grundstücke, sodass die genannten Kleingärten eine »Insellage« hätten. Aus städtebaulicher Sicht sei es sinnvoll, die Grundstücke anzukaufen. »Dass Parkplätze entstehen sollen, steht nicht im Raum«, stellt Koch fest. »Was in 20 Jahren ist, steht noch im Raum.« Ein städtebaulicher Grundsatz laute: »Ohne Grund und Boden keine Stadtentwicklung.« Aus diesem Grund sei die Stadt durchaus daran interessiert, Grundstücke in ihren Besitz zu bringen. Für die fünf Kleingärten habe man sich bisher lediglich eine Legitimation von der Politik geholt, um in Kaufverhandlungen treten zu können, so Koch. Einen Entwurf für Kaufverträge gebe es aber nicht. Und ebenso keine konkreten Pläne für eine Nutzung. Kleingärtner würden nicht gegen ihren Willen von ihren Grundstücken vertrieben, sollte es zu einem Kauf kommen, so Koch. Außerdem: »Kauf bricht kein Miet- oder Pachtrecht.«

Schöning irritiert

Thomas Schöning, zweiter Vorsitzender des Fördervereins, hatte zur Unterschriftenliste eine geteilte Meinung: »Es ist gut, dass Sie sich gemeldet haben. Wir wollen kritische Stimmen.« Trotzdem frage er sich, warum die Kritiker nicht zu den Infomärkten gekommen seien, die für die LGS zum Austausch angeboten werden. »Warum auf diese Weise?«, fragte Schöning.

Koch wies aufgrund der großen Resonanz der Aktion darauf hin, dass zum Beispiel der Förderverein ein guter Ansprechpartner zur Klärung von Fragen oder bei Kritik sei. »Bei jedem Großprojekt gibt es Menschen, die sich nicht trauen«, sagte sie. Weitere Handlungen werde man aus der Unterschriftenaktion zunächst nicht ableiten, da es, wie Koch betonte, keine konkreten Pläne für die Flächen zur Nutzung der LGS gebe.