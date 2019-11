Plätze für das Gemeinsame Lernen von Kindern mit und ohne Behinderung sollen an der Realschule eingeführt werden. Foto: dpa

Höxter (thö). An der Realschule Höxter sollen vom Schuljahr 2020/2021 an Plätze für das Gemeinsame Lernen von Kindern mit und ohne Behinderung eingerichtet werden. Das geht aus einer Vorlage für den Stadtrat hervor.

Hintergrund ist, dass nach dem Auslaufen der Hauptschule und einem Widerruf für das Gemeinsame Lernen am König-Wilhelm-Gymnasium die Sekundarschule derzeit die einzige im Stadtgebiet mit einem solchen Angebot ist. Die Plätze dort werden zum kommenden Schuljahr wohl nicht mehr ausreichen, so dass an der Realschule ein weiteres Angebot eingerichtet werden soll. Grundsätzlich hatte der Rat das vor fünf Jahren schon beschlossen. Dieser Beschluss war seitens der Bezirksregierung aber nicht umgesetzt worden.

Schulleitung signalisiert Zustimmung

Weil das jetzt aber offenbar notwendig werden könnte, soll der Stadtrat seinen Beschluss von damals bestätigen. Schulleiterin Susanne Krekeler habe bereits Zustimmung signalisiert, wenn die Schule mit Personal und Einrichtung entsprechend ausgestattet werde, heißt es.