Von Marius Thöne

Höxter (WB). Der Kreis Höxter hat in den vergangenen Jahren deutlich mehr Papiermülltonnen an Gewerbetreibende ausgegeben. Der Grund: Der Altpapierpreis ist so stark gefallen, dass Entsorger Geld nehmen, wenn sie Kartonagen bei Geschäften abholen. Blaue Tonnen kosten nichts. Das soll sich aber ändern.