Höxter (WB). An der Hoffmann-von-Fallersleben-Realschule in Höxter hat der Lehrer Elmar Miller kürzlich sein 40-jähriges Dienstjubiläum begehen können.

Rektorin Monika Krekeler überreichte ihm im Rahmen einer Lehrerkonferenz die Ehrenurkunde, in der ihm im Namen der Landesregierung Ministerpräsident Armin Laschet und Ministerin Yvonne Gebauer Dank und Anerkennung für treue Pflichterfüllung aussprechen. Der persönliche Dank der Schulleiterin und die Glückwünsche des Kollegiums schlossen sich an.

Ein echtes Urgestein

Der Jubilar ist wie einige seiner Kolleginnen und Kollegen ein Eigengewächs und ein Urgestein der Realschule Höxter, konnte er doch bereits dort 1972 nach dem Besuch der Grundschule in Vörden aus den Händen seines späteren Chefs, Direktor Johannes Scholz, das Zeugnis der mittleren Reife in Empfang nehmen. Sein weiterer Weg führte ihn zum Gymnasium nach Brakel, zum Studium des Realschullehramtes für die Fächer Deutsch und Sozialwissenschaften an die Universitäten in Bochum und Paderborn und wieder zurück an die Realschule Höxter, wo er 1981 nach dem Referendariat die zweite Staatsprüfung ablegte. Von 1981 bis 1985 unterrichtete Elmar Miller an der Helene-Lange-Realschule in Bochum, wo er seine erste Planstelle erhielt. 1985 gelang die Rückversetzung nach Höxter, wo er seitdem ununterbrochen als Fach- und Klassenlehrer tätig ist. Viele Jahre war er für die Berufswahlkoordinierung zuständig und ist langjähriger Vorsitzender der Fachschaft Sozialwissenschaften/Politik.

Anmeldezahlen in Rekordhöhe

Schon sehr lange engagiert sich der Pädagoge im Realschullehrerverband, der später in »Lehrer NRW« umbenannt wurde. Bis heute wurde er seit 1993 immer wieder in den Personalrat für Lehrerinnen und Lehrer an Realschulen bei der Bezirksregierung Detmold gewählt, den er zwölf Jahre lang als Vorsitzender führte. Aufgabe des Personalrates ist es, die Interessen von über 2000 Realschullehrkräften an den rund 50 Realschulen im Bezirk zu vertreten.

Dass diese in diesem Schuljahr erneut sehr gute Anmeldezahlen teilweise in Rekordhöhe aufweisen und insbesondere seine Heimatschule in Höxter mit 108 Neuzugängen wieder die erfolgreichste weiterführende Schule in der Kreisstadt ist, erfreut den Jubilar aus verbandspolitischer Sicht und enger persönlicher Verbundenheit sehr.