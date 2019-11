Große Schuttberge liegen auf dem 10.000 Quadratmeter großen Felsenkeller-Gelände in Höxter und warten auf den Abtransport. Das Ballhaus ist am 17. Oktober 2006 abgebrannt. Die Brache ist im September 2017 zwangsversteigert worden. Foto: Michael Robrecht

Von Michael Robrecht

Höxter (WB). Die Planungen zur Neubebauung des 10.000 Quadratmeter großen Felsenkeller-Geländes in Höxter drehen sich weiter in der Endlosschleife. Noch immer gibt es keine Erschließungsplanung, kein Ratsausschuss hat über das Areal beraten und weiter unklar ist auch, wie viele Geschosse auf den bis zu zehn Grundstücken überhaupt zulässig sind.

Felsenkeller-Gelände in Höxter: Neubaupläne stocken Fotostrecke

Foto: Michael Robrecht, WESTFALEN-BLATT-Archiv

»Das Projekt ist nicht gestorben. Ich bleibe am Ball und plane weiter, auch wenn sich das alles länger hinzieht als wir gedacht haben«, sagte am Donnerstag Georg Ummen, einer der Teileigentümer des »Felsenkellers«. Zusammen mit Hans-Jochen Lott und Dr. Manfred Hecker hatte Ummen im September 2017 beim einer Zwangsversteigerung das Gelände für 115.000 Euro erworben. Knackpunkt sei die Erschließung. Bei der Entwässerung hake es: Die Stadt habe Kosten ermittelt und Vorschläge gemacht, die das Gesamtprojekt so verteuern würden, dass die Grundstücke für Höxter nicht vermarktbar seien, schilderte Ummen. Die Eigentümer würden nun eine eigene Kostenschätzung bis zum Januar 2020 vorlegen; auch ein Architekt arbeite an dem Projekt mit.

Investor Georg Ummen will den Erfolg, seine beiden Mitstreiter wollen sich aber, wie berichtet, aus Altersgründen von ihren Anteilen verabschieden, sollte sich Planung weiter so schleppend hinziehen.

»Die Stadtverwaltung ist an einer schnellen und einvernehmlichen Lösung für den Felsenkeller interessiert. Zurzeit laufen die Abstimmungen über die Kernfrage Erschließung«, erklärte Stadtpressesprecher Sebastian Vogt. Erst die konkrete Planung werde dann im Fachausschuss präsentiert.

Georg Ummen will erst nach Abschluss aller Fragen mit der Grundstücksvermarktung beginnen. »Es gibt bereits Interessenten für die Grundstücke mit Weser- und Solling-Blick.«

Es müsse verhindert werden, dass zu hohe Nebenkosten das Projekt sterben ließen. Ummen berichtete auch, dass die drei Eigentümer ihr Vorkaufsrecht als Nachbarn des Grundstücks mit dem abgebrannten Schießstandes des SV von 1883 wahrnehmen würden. Anwaltlich werde gerade geklärt, ob der bereits erfolgte sehr günstige Verkauf an einen Schießstand-Anlieger rechtlich so erfolgen konnte.

Neun bis zehn Grundstücke, die durch eine Straße mitten durch das Grundstück erschlossen werden, schwebt den Investoren vor. Zurzeit haben Studenten der Hochschule einen Garten mit Beeten und Freisitzen dort angelegt.