Ihr Bild in der Zeitung sehen möchte Roswitha Höppner nicht. Trotzdem hat sie nach langem Überlegen ihren Fall öffentlich gemacht, weil sie möchte, dass vor dem Versenden von Glückwunschschreiben künftig genauer hingesehen wird. Foto: Marius Thöne

Von Marius Thöne

Ihr Ehemann Hans-Dieter ist am 26. April dieses Jahres gestorben, exakt vier Monate vor seiner Goldhochzeit. Am 27. August holte Roswitha Höppner dann ein großes Kuvert aus dem Briefkasten. Darin: zwei offizielle Glückwunschschreiben zum Jubelfest, eines unterzeichnet von Bürgermeister Alexander Fischer, das zweite von Landrat Friedhelm Spieker. »Ich hoffe, dass Sie noch viele Jahre glücklich und gemeinsam verleben können«, schrieb Fischer. »Als ich das gelesen habe, musste ich mich erst einmal setzen, das hat mich sehr schockiert«, blickt Roswitha Höppner zurück. Sie hätte gerne mit ihrem Ehemann noch Goldene Hochzeit gefeiert. »Aber es war uns leider nicht vergönnt«, sagt sie. Der Hochzeitstag sei in diesem Jahr für sie ohne hin nicht einfach gewesen. »Die beide Briefe haben mich dann noch zusätzlich betroffen gemacht«.

Hochzeitstag nicht einfach

Die 74-Jährige hätte Verständnis gehabt, wenn ihr Mann zum Goldhochzeitstermin erst ein paar Tage tot gewesen wäre. »Aber dieser Fall ist jetzt schon ein wenig anders gelagert«, sagt sie und fragt sich, ob sich denn in den Verwaltungen niemand ernsthaft mit solchen Glückwunschschreiben befasst. »Mein Mann ist beim Einwohnermeldeamt ordnungsgemäß abgemeldet worden, das hätte dort auffallen müssen«, meint die Witwe verärgert. »Das funktioniert doch heute sicherlich alles mit Hilfe von Computern«, vermutet die rüstige Seniorin aus der Kernstadt.

Stadt versendet beide Briefe

Stadtsprecher Sebastian Vogt bedauerte den Vorfall gestern sehr. »Dafür können wir uns nur entschuldigen«, sagte er auch im Namen von Bürgermeister Alexander Fischer. Vogt erläuterte, dass die Glückwunschschreiben gemeinsam mit dem Kreis jeweils schon am Anfang des Jahres erstellt und dann von der Stadt zum Termin verschickt würden. »Bevor das passiert, gleichen wir die Daten im Einwohnermeldeamt noch einmal ab«, berichtete Vogt. Im Fall von Frau Höppner sei an dieser Stelle »leider etwas schiefgelaufen«. Normalerweise dürfe ein solch »bedauerlicher Fehler« nicht passieren. Vogt wies darauf hin, dass es schon einmal zu Überschneidungen kommen könne, beispielsweise wenn jemand im Ausland stirbt. »Dann ist es schon vorgekommen, dass die Sterbeurkunde hier erst nach einem Ehejubiläum oder Geburtstag vorgelegen hat«, so Vogt. Die Stadt möchte sich bei Frau Höppner noch schriftlich entschuldigen.

Großes Bedauern bei Stadt und Kreis

Auch Thomas Fuest, Pressesprecher von Landrat Friedhelm Spieker, drückte sein Bedauern aus. »Der Kreis Höxter bedauert sehr, dass das Schreiben versehentlich versendet worden ist. Dies hätte nicht passieren dürfen. Der Ehefrau und allen Angehörigen des Verstorbenen gilt unser tiefes Mitgefühl.«