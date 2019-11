Familie Mancusi gibt zum Jahreswechsel die bekannte Pizzeria »La Casa« in Höxter an die Betreiber des italienischen Restaurants »Il Convento« aus Kassel ab: hier (von links) Donato Mancusi, Ali Kudrod, Christian Grasso und Antonella Grasso. Foto: Michael Robrecht

Von Michael Robrecht

Höxter (WB). Ende einer Ära in Höxters Gastronomieszene: Familie Mancusi gibt die bekannte Pizzeria »La Casa« unterhalb des Marktplatzes am Schalker Markt zum Jahresende 2019 auf. Das Restaurant wird an das Unternehmen »Il Convento« aus Kassel verpachtet.

Donato Mancusi, seiner Frau Giuseppa »Pina« Mancusi, der Familie und den Mitarbeitern fällt der Abschied schwer. »Das könnt Ihr doch nicht machen, bedauern viele Höxteraner unseren Rückzug«, berichtet Antonella Grasso. Ihr Vater hört das auch, seit durchgesickert ist, dass das »La Casa« in andere Hände abgegeben wird. Fast 30 Jahre sind die Mancusis in Höxters Gastronomie ein gut klingender Name. Von 1991 bis 2011 haben sie ihre Pizzeria in den Räumen der heutigen »Bürgerstuben« betrieben. Dann gab es einen Tausch: Donato und Pina Mancusi kauften die alten »Bürgerstuben« nebenan und richteten dort ihr italienisches Restaurant ein. Die »Bürgerstuben« verkleinerten sich im alten »La Casa«. Das sei eine kaufmännisch gute Entscheidung gewesen, viele neue Gäste seien gekommen und geblieben, sagt Antonella Grasso.

Donato Mancusi begründet die Aufgabe der Pizzeria damit, dass er 63 Jahre alt werde, in den Ruhestand gehen wolle und mehr auf seine Gesundheit achten müsse. Tochter Antonella wollte den Betrieb nicht übernehmen. Das »La Casa« ist in Höxter eine Institution, weil dort seit Jahren viele Familien mit Kindern, viele Sportler, Vereine und eben die »Höxteraner« gerne essen gehen. Die »La Casa«-Gerichte kann man auch in den »Bürgerstuben« nebenan bestellen. Man wolle aufhören, wenn es am schönsten sei, meinen die Mancusis. Donato Mancusi will den neuen Pächtern, die ein italienisches Lokal unweit des Kasseler Königsplatzes betreiben, im ersten Vierteljahr aktiv beratend zur Seite stehen. Einige Mitarbeiter wollen bleiben, viele aus dem Team gehen aber auch. Es wird sicher eine Speisekarte mit neuen Akzenten geben. »Uns war immer wichtig, dass es familiär zugeht, und wir hoffen, dass das so bleibt«, meint der bisherige Gastwirt. Letzter Tag für Familie Mancusi ist Sonntag, 5. Januar 2020. Eventuell gebe es einen Abschiedsabend zur Übergabe, überlegen die Mancusis noch, wie das Ende nach fast 30 Jahren aussehen soll. Da sei schon ein Einschnitt.