Höxter/Brakel/Bad Driburg (WB/rob). »Mystische Orte – Mörderische Geschichten« heißt ein neuer Film, der am Donnerstag in Warburg vorgestellt worden ist. Eine Spurensuche in Ostwestfalen-Lippe haben Anke und Peter Schanz in dem 90-Minuten-Streifen vorgenommen.

Mythen und Legenden ranken sich um viele Orte in der Region. Corvey, Externsteine, Velmerstot, Eggegebirge, Hermanns-Denkmal, die Iburg, der Dom zu Paderborn, Warburg und Desenberg oder die Irminsul auf der Egge sind Themen. Wie die Geschichten von der »Weißen Lilie von Corvey«, der »Paderborner Geisterprozession«, dem »Desenberg-Drachen«, dem »Faulen Jäger« bei Willebadessen oder dem gespenstischen »Bachstüpp«.

Geheimnisvolle Wälder im Kreis Höxter. Foto: WB Geheimnisvolle Wälder im Kreis Höxter. Foto: WB

Diese Sagen, aber auch schreckliche Mordgeschichten wie »Der Messerkerl-Mord« oder »Die Hexen von Barntrup« wurden in aufwendigen Spielfilmszenen mit 54 Darstellern in jeweils zeitgerechten historischen Kostümen zum Leben erweckt. Wie bei dem erfolgreichen Projekt »Wildschütz Klostermann« entwickeln die Filmemacher einen sorgfältig recherchierten, spannenden Mix aus Dokumentation und Spielfilm.

In Anwesenheit der Filmemacher wird in Brakel im Kino der Film an diesem Samstag, 16. November, um 17 Uhr gezeigt. Er läuft auch Sonntag, 17. November, um 17 Uhr und am Mittwoch, 20. November, um 17 Uhr. Am Sonntag, 24. November, um 11 Uhr stellen die Macher den Film in Bad Driburg im Kino vor. Auch in Paderborn, Warburg und Bad Lipp-springe läuft das Werk.

Infos: http://www.blautann-film.de/