In der ehemaligen Meierhof-Brauerei ist es in Ottbergen oft gesellig und zünftig zugegangen. Die Kulturgemeinschaft setzt sich für eine Kultur-Brauerei ein. Es gibt zahlreiche Unterstützer und Förderer. Ein neuer Verein soll gegründet werden. Foto: Feuerwehr Höxter

Von Jürgen Drüke

Höxter-Ottbergen (WB). Die Nachricht sorgt nicht nur in Ottbergen für Freude: Die ehemalige Meierhof-Brauerei soll als Kultur-Brauerei wieder in Betrieb genommen werden. Drei Mitglieder der Kulturgemeinschaft sind kürzlich mit Claudia Koch, Baudezernentin der Stadt, bei der Bezirksregierung in Detmold gewesen.

Fördermittel für das Projekt sollen im ersten Quartal des Jahres 2020 beantragt werden. So sieht es der Fahrplan von Claudia Koch vor. Seit fast vier Jahren wird auf dem Wiemers-Meyerschen Hof nicht mehr gebraut und seit ­1. März 2017 auch kein Bier mehr verkauft. Das Brauereigebäude steht leer. Tristesse ist angesagt.

»Wir wollen die Brauerei wieder zum Leben erwecken. Das Konzept beruht auf Ehrenamtlichkeit«, führte Stefan Dohmann, der in Ottbergen aufgewachsen ist und in Bad Honnef bei Bonn wohnt, gegenüber dem WESTFALEN-BLATT aus. Mit zwei weiteren Mitgliedern der Kulturgemeinschaft sowie Baudezernentin Claudia Koch hat Dohmann das Konzept in Detmold vorgestellt. »Wir wollen aufgrund des demografischen Wandels, der Landflucht und des Kneipensterbens gegensteuern«, führte Dohmann, der in einigen Jahren nach seinem Berufsleben in sein Heimatdorf zurückkehren will, aus. Ohne Fördermittel für die Einrichtung und Neugestaltung werde es allerdings nicht funktionieren.

Claudia Koch hatte bereits Ende September einen ersten Antrag auf Förderung auf den Weg gebracht. Aus zwei Fördertöpfen hatten sich die Initiatoren jeweils 250.000 Euro und damit 500.000 Euro erhofft. Den Anträgen auf Förderung hat die Bezirksregierung gestern noch nicht zugestimmt. »Wir werden das Brauerei-Projekt überarbeiten und konkretisieren. In den nächsten Monaten wird es noch einige Treffen geben«, betonte Koch. Die Wiedereröffnung der Brauerei soll unter dem Oberbegriff »Heimat« stehen. Im ersten Quartal des kommenden Jahres soll ein neuer Antrag gestellt werden.

Inventar bereits ausgeräumt

»Das Inventar der alten Brauerei ist bereits vor einigen Monaten bis auf den Sudkessel ausgeräumt worden. Wir wollten uns mit dem Leerstand nicht abfinden. Zumal die Stadt Höxter für die Unterhaltung gerade steht, denn die Meierhof-Brauerei hat als Pächter Insolvenz angemeldet«, berichtete Walter Sonntag, der Beisitzer im Vorstand der Kulturgemeinschaft ist. Claudia Koch sieht gute Möglichkeiten, dass der Förderantrag im zweiten Anlauf genehmigt wird. »Es gibt keine Frist. Wir können es in aller Ruhe angehen«, betonte die Frau aus dem Rathaus. »Wir werden das Projekt Kultur-Brauerei weiter forcieren und wissen um Unterstützer. Es wird sicherlich noch etwas dauern, bis in Ottbergen wieder Bier gebraut und ausgeschenkt werden kann«, sagte Dohmann. Ottberger Brauereifreunde sowie ehemalige Mitarbeiter der Meierhof-Brauerei würden sich aktiv beteiligen.

Die kleine Brauerei in der alten Scheune liegt den Ottbergern am Herzen. »Das Gelände mit Herrenhaus, Kulturscheune und eben Brauerei ist ein Anziehungspunkt. Die Anbindung zum Weserradweg ist ideal. Hier können die Menschen auch während der Landesgartenschau 2023 verweilen, etwas trinken und auch eine Kleinigkeit essen«, weiß Dohmann um die guten Möglichkeiten. Die Kulturscheune, unter dem Namen »Ku­Stall« bekannt, biete bereits jetzt ein tolles kulturelles Programm an. Hier finden auch Familienfeiern wie Geburtstage und Hochzeiten statt. »Das kulturelle Zentrum von Ottbergen würde mit der Brauerei eine enorme Aufwertung erfahren«, ist Koch überzeugt.

Die Brauerei Rheder hat Unterstützung für die Kultur-Brauerei zugesagt. »Das Thema Heimat steht beim Förderantrag über allem. Dem wollen wir gerecht werden«, ist Stefan Dohmann guter Dinge und weiß bereits jetzt um ein gut aufgestelltes Team. Wenn der Förderantrag genehmigt wird, soll ein Brauereiverein gegründet werden. »Jetzt machen wir unsere Hausaufgaben«, gehen Dohmann und seine Kollegen das Projekt konkret an.