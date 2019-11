Höxter (bec). Wenn die Kneipen in Höxter gefüllt sind und durch die Straßen zahlreiche Menschen mit bester Laune wandern, dann wird »Honky Tonk« gefeiert – dieses Schauspiel hat sich am vergangenen Samstag einmal mehr vielen Besuchern geboten.

»Honky Tonk« in Höxter Fotostrecke

Foto: Anna Beckmann

»An diesem Abend freue ich mich besonders auf die Live-Musik und die gute Stimmung«, sagte Claudia Kaiser aus Ottbergen, die das Kneipenfestival zum ersten Mal besuchte und durch die Höxteraner Gassen schlenderte. Freddy Zimmermann fügte hinzu: »Es macht Spaß, sich ein schönes Plätzchen zu suchen und dabei Live-Musik zu hören.«

Das Konzept des ›Honky Tonk‹ war dabei ganz simpel: Mit einem Bändchen konnte den ganzen Abend ab 20 Uhr durch die Höxteraner Kneipen gezogen und dort den Bands und DJs gelauscht werden. Denn warum ein einziges Konzert besuchen, wenn an einem Abend direkt mehrere Livebands gesehen werden können?

In den Lokalen war die Stimmung ausgelassen, denn vor allem die Live-Musik lockte zahlreiche Besucher von nah und fern an. Hier war für jeden Musikgeschmack etwas dabei: Ob Pop, Rock, Soul oder Blues – die Bands und DJs stellten ihr Können unter Beweis. Auch eine Lesung des Leipziger Journalisten Mark Daniel wurde geboten. Er las im Paulaner Wirtshaus ein Buch über »Rock und Roll(ator)« im Alter vor – beste Unterhaltung für Jung und Alt in Höxter.