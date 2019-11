Der Nikolaus kommt am 6. Dezember nach Höxter. Seit Wochenanfang stellen die Mitarbeiter der Stadt die hohen Weihnachtsbäume in der Innenstadt auf. Die Beleuchtung folgt später. Foto: Michael Robrecht/Archiv

Höxter (WB/rob). Es weihnachtet in Höxter. Am Montag sind die ersten Christbäume in der Innenstadt von der Stadt aufgestellt worden. Die Werbegemeinschaft hat das Programm für den Weihnachtsmarkt 2019 präsentiert.

»Wenn der Schnee die Straßen und Bäume weiß bedeckt, wird es beschaulich in unserer Innenstadt. Zur Weihnachtszeit laden wir auf einen leckeren Glühwein und viele weitere Weihnachtsspezialitäten auf unseren liebevoll dekorierten Marktplatz ein«, schreibt die Werbegemeinschaft. Der Markt wird am Donnerstag, 28. Dezember, um 17 Uhr eröffnet.

Einer der wichtigsten Termine besonders für die Kinder: Der Nikolaus kommt in Begleitung eines Weihnachtsengels am Nikolaustag, Freitag, 6. Dezember, um 16 Uhr auf den jedes Jahr von hunderten Besuchern gut gefüllten Marktplatz. Es gibt Geschenke, Bläser spielen Adventslieder.

Viele Gäste am 24. Dezember

Der Markt endet dieses Jahr Heiligabend am Vormittag mit dem traditionellen Weihnachtssingen der Musikschule Höxter. Dienstag, 24. Dezember, um 12 Uhr ist es auf dem Weihnachtsmarkt wieder soweit: Viele nutzen das Singen für ein Treffen mit Freunden und Bekannten kurz vor dem Fest. Bis 14 Uhr ist der Markt dann geöffnet. In den Vorjahren war das Singen auf die Tage vor Heiligabend verschoben worden, dieses Jahr geht die Werbegemeinschaft auf den angestammten Termin am Heiligen Abend zurück.

In diesem Advent gibt es in Höxter auch wieder die beliebte Weihnachtstombola. Die Kaufmannschaft weist zudem auf die Geschenk-Gutscheine hin, die verkauft werden. Der verkaufsoffene Plätzchensonntag ist auf Sonntag, 8. Dezember, von 13 bis 18 Uhr festgelegt worden. An allen vier Adventssamstagen bieten Höxters Geschäfte bis 18 Uhr eine durchgehende Einkaufsmöglichkeit.

Programm auf der Bühne

Geöffnet ist Höxters Weihnachtsmarkt – übrigens der einzige im Kreis Höxter, der die volle Adventszeit hindurch zugänglich ist – von Montag bis Samstag von 11 bis 19 Uhr. Sonntag sind die Buden von 13 bis 19 Uhr geöffnet. Am Freitag gibt es bis 20 Uhr Livemusik auf der Bühne. Auf dem Weihnachtsmarkt werden angeboten: Glühweinstand, Hexenpunsch, Mandelbrennerei, Kräuterbonbon, nostalgisches Dampfkarussell, Lichterbögen, Edelsteingrotte, Holzbastelstube, Lampen, bemalte Steine, Naturprodukte, Kinderkarussell, Honig, Grillimbiss, Fischimbiss, Crêpes, Reibekuchen.

An vielen Tagen gibt es auf der Bühne Musik und Programm. Samstag ist Puppentheater (Castellos Puppentheater) und sonntags Familienunterhaltung (Kindermusiker Heiner Rusche, Figurentheater Albert Völkl). Mittwochs tritt die Musikschule mit verschiedenen Ensembles auf.

Am Montag, 23. Dezember, werden ab 17 Uhr die Gewinne der Tombola verteilt. Viele Geschäfte bieten parallel zum Weihnachtsmarkt im Advent eigene Aktionen an. Der Marktplatz kann nach den beiden Bau-Jahren am Markt Süd wieder voll genutzt und auch entsprechend mit Lichterketten dekoriert werden. In einigen Innenstadtstraßen gibt es Weihnachtsbeleuchtung, zudem die großen geschmückten und beleuchteten Weihnachtsbäume an Dechanei, Gänsemarkt und Marktplatz.