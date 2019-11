Von Marius Thöne

Der Landesbetrieb plant bisher, die B 64 in Ottbergen in Richtung Norden zu verschwenken. Sie soll in der Ortslage auf ehemaligen Bahnanlagen verlaufen. Die Initiative spricht von einer »innerörtlichen Verlegung«. Von einer echten Umgehungsstraße könne nicht die Rede sein, weil die neue B 64 weiterhin durch die Ortslage führe und neben der Bahn dazu beitrage, diesen in einen Nord- und eine Südteil zu teilen. Das Aktionsbündnis spricht sich nicht gegen diese Planungen aus, will für die Ottbergener aber Verbesserungen erreichen.

Dazu zählt beispielsweise eine Verbindung zwischen den Siedlungen Grünenberg und Steinäckern. Eine Überquerung der neuen Straße und der Eisenbahnstrecke könnte nach Einschätzung der Gruppe in Höhe der Werkstätten am Grünenberg entstehen. Straßen NRW habe dazu in einem Gespräch mit dem Aktionskreis im September verschiedene Vorschläge gemacht.

Anbindung führt nah an Wohnbebauung entlang

»Aber offenbar nur, um zu zeigen, dass es keine Möglichkeit gibt, an irgendeiner annehmbaren Stelle eine Brücke oder Unterführung unterzubringen«, sagt Walter Sonntag. Er weist darauf hin, dass es in einer 2015 vorgelegten Planung des Landesbetriebes noch eine Fußgängerbrücke gab. »Warum die jetzt nicht mehr vorgesehen ist, wissen wir nicht«, sagt er. Einen von Straßen NRW ebenfalls vorgeschlagenen hundert Meter langen Fußgängertunnel hält das Bündnis für nicht akzeptabel.

Zur Anbindung der alten Bundesstraße 64 und der Landesstraße 890 soll nach derzeitigem Planungsstand eine so genannte Schleife am Ortsausgang Richtung Hembsen entstehen. »Diese Schleife liegt sehr nah an Wohnbebauung«, sagt Sabine Kopka-Hanewinkel und plädiert dafür, den Anschluss weiter westlich außerhalb der Ortslage zu realisieren.

Straßen NRW lehnt das ab, weil weiter westlich eine Anbindung von Wirtschaftswegen zu steil würde und teilweise ein Naturschutzgebiet tangiert würde. Zugesichert habe der Landesbetrieb nach Angaben des Bündnisses aber, dass entlang der fast 720 Meter langen »Schleife« ein Radweg gebaut und auch beleuchtet werde. »Das war zunächst nicht vorgesehen«, so Rikus.

Unterführung: Angleichung der Tunnelbreiten

Unter den Nägeln brennt dem Aktionskreis auch die Bahnhofsunterführung. Ihre Bedeutung wird als Verbindung zwischen dem Nord- und Südteil des Dorfes künftig noch bedeutender werden. Sie kann derzeit nur einspurig durchfahren werden und würde beim B-64-Neubau nochmals nach Norden verlängert. Derzeit ist die Unterführung unterschiedlich breit.

Die Initiative fordert daher eine Angleichung der Tunnelbreiten. Die bisher vorhandenen Bauwerke befinden sich im Bahneigentum. Dort plane man aber nicht mit einer baulichen Veränderung. Unterdessen hat sich CDU-Landtagsmitglied Matthias Goeken eingeschaltet und zugesagt, einen Termin mit Vertretern der Bahn und dem Aktionsbündnis zu erwirken.

Beim Thema Lärmschutz halten die Ottbergener an einer erhöhten Lärmschutzwand zwischen Nikolausplatz und am Stockfeld fest. Darüber hinaus fordern sie auf der neuen B 64 ein Tempolimit von 70 Stundenkilometern. Das lehnt der Landesbetrieb derzeit ab. Eine Geschwindigkeitsreduzierung würde sich beim Lärmschutz nicht bemerkbar machen. Auch der geplante Spurwechsel (2:1-System) im Bereich Ottbergen soll bestehen bleiben.

Der Aktionskreis fordert, dass während der Bauphase der Bahnhof erreichbar bleibt und die Unterführung zumindest für Radfahrer und Fußgänger offenbleibt. Würde sie geschlossen, entstünden für Bewohner der Siedlung Stockberg Wege von bis zu drei Kilometern ins Ortszentrum.