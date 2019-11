Polizistenmord: Gedenkstätte in Boffzen geschändet Fotostrecke

Foto: Michael Robrecht, Archiv WESTFALEN-BLATT

Die Polizei in Holzminden ist entsetzt und schreibt im Polizeibericht: »Als Kinder mussten wir uns wahrscheinlich alle einmal anhören, dass unsere Eltern uns den Spruch ›nur Narrenhände beschmieren Tisch und Wände‹ vorhielten. Dass heutzutage die Moral und der Anstand immer mehr ins Hintertreffen geraten bewies sich am vergangenen Sonntag, dem Volkstrauertag, erneut.«

Die Polizei berichtet, dass ihr am Montag mitgeteilt worden sei, dass Unbekannte den auf dem Waldparkplatz an der Landesstraße 459 zwischen Boffzen und Neuhaus gelegen Gedenkstein mit weißer Farbe beschmiert hätten. Der Gedenkstein erinnert an die beiden Holzmindener Polizeibeamten, Jörg Lorkowski und An-dreas Wilkending, die vor 28 Jahren, in der Nacht des 12. Oktober 1991, auf eine besonders niederträchtige Art in einen Hinterhalt gelockt und brutal ermordet wurden. »Sie kamen, um zu helfen«, so steht es auf dem Gedenkstein. »Nun kam jemand, um zu beschmieren, so die Polizei. Der Mord und das folgende Gerichtsverfahren gegen drei Brüder aus dem Kreis Höxter machten damals europaweit Schlagzeilen. Jedes Jahr legen Familien und Polizeibeamte Blumen am Gedenktag nieder und zünden Kerzen an.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Gedenksteins geben können, sich mit der Polizei in Holzminden unter 05531/9580 in Verbindung zu setzen.